Только у одного игрока больше офсайдов на ЧМ в 21-м веке, чем у Роналду

Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии, приблизился к антирекорду по количеству офсайдов на чемпионатах мира в XXI веке.

Португалия обыграла Хорватию (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026, а 41-летний форвард и капитан португальцев добавил в свой актив еще одно положение вне игры. Теперь на счету Роналду 24 офсайда за всю историю выступлений на мировых первенствах.

Чаще него в офсайд на чемпионатах мира в нынешнем столетии попадал лишь Робин ван Перси, экс-форвард сборной Нидерландов, – 25 раз.

За этот ЧМ-2026 португалец оказывался в положении вне игры пять раз. На ЧМ-2022 у него набралось 7 офсайдов, на ЧМ-2018 – всего один.

В 2014 и 2010 годах Роналду фиксировали по три офсайда за турнир, а на дебютном для себя ЧМ-2006 – пять.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Португалия сыграет с Испанией.

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