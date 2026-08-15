Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о новом нападающем команды Мирлинде Даку.

«Стадион принял его хорошо, и это важно. Он понимает, что ему нужно быть не тем Даку, которым он там [в «Рубине»] был. Во-первых, ему нужно увеличивать функционал. В «Рубине» он мог не бежать, идти, ругаться. Здесь уже всe, по-другому будет.

Отсюда ему уже трамплин в Европу. Из «Спартака» он только в Европу пойдeт, если будет уходить. Хотя у него контракт долгосрочный, хороший», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».