Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о новом нападающем команды Мирлинде Даку.
«Стадион принял его хорошо, и это важно. Он понимает, что ему нужно быть не тем Даку, которым он там [в «Рубине»] был. Во-первых, ему нужно увеличивать функционал. В «Рубине» он мог не бежать, идти, ругаться. Здесь уже всe, по-другому будет.
Отсюда ему уже трамплин в Европу. Из «Спартака» он только в Европу пойдeт, если будет уходить. Хотя у него контракт долгосрочный, хороший», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- 28-летний албанец вышел на замену на 68‑й минуте в домашнем матче красно-белых в 3-м туре РПЛ с «Краснодаром» (1:2) и не отметился результативными действиями.
- Его купили у «Рубина» за 11 миллионов евро, выплатив полную сумму отступных.
- Завтра, 16 августа, «Спартак» сыграет в 4-м туре РПЛ против «Балтики».
Источник: «Чемпионат»