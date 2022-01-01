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Португалия
Сборная Португалии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.fpf.pt/
Тренер:
Жорже Жезуш
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Рабинер: «Сборная Португалии заслуживает большего, чем обслуживать одряхлевшего Роналду»
Вчера, 20:05
2
Погребняк высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
Вчера, 19:34
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
Вчера, 18:18
7
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
Вчера, 16:45
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
Вчера, 15:47
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
Вчера, 14:55
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
Вчера, 13:55
2
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
Вчера, 12:58
Реакция Шалимова на уход Роналду из сборной Португалии
Вчера, 10:56
1
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
5 ноября
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
5 ноября
3
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
5 ноября
11
Бубнов одним словом отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
5 ноября
1
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
5 ноября
2
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
5 ноября
5
Сeмин высказался о завершении карьеры Роналду в сборной Португалии
5 ноября
Нани отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
5 ноября
Фото
Итоговое сравнение Месси и Роналду по выступлению за сборные
5 ноября
2
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
5 ноября
5
Бруну Фернандеш прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
5 ноября
1
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
5 ноября
1
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
5 ноября
20
Появился прогноз, когда Роналду вернется в сборную Португалии
5 ноября
1
Видео
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
5 ноября
11
Видео
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
5 ноября
9
Сборная Португалии отреагировала на хет-трик 41-летнего Роналду
30 октября
2
Реакция Роналду на присуждение ему «Золотого мяча» всех времен
29 октября
2
Определен лучший обладатель «Золотого мяча» за всю историю
28 октября
3
Роналду не хочет возвращаться в сборную Португалии
20 октября
5
Роналду опубликовал пост после назначения наказания в сборной Португалии
20 октября
1
2
3
4
5
Главные новости
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
2
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
1
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
4
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
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