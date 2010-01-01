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Португалия
Результаты
Результаты сборной Португалии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.fpf.pt/
Тренер:
Жорже Жезуш
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Таблица
Лига наций. 2026/2027
Чемпионат мира. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2025/2026
Лига наций. 2024/2025
Чемпионат Европы. 2024
Товарищеские матчи. Сборные. 2024
Отбор ЧЕ-2024. 2023
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Товарищеские матчи. Сборные. 2022
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Товарищеские матчи. Сборные. 2021
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2021
Товарищеские матчи. Сборные. 2020
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Отбор ЧЕ-2020. 2019
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа. 2012/2013
Чемпионат Европы. Групповой раунд 2012
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Товарищеские матчи. Сборные. 2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012. 2010/2011
Чемпионат мира. 2010
Товарищеские матчи. Сборные. 2010
Товарищеские матчи. Сборные. 2009
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2010
Чемпионат Европы. Групповой этап 2008
Товарищеские матчи. Сборные 2008
Отборочные матчи к ЧЕ. 2008
Чемпионат мира. 2006
Чемпионат мира. 2006
Чемпионат мира. 2006
04.10 | 21:45
Португалия
2 : 1
Норвегия
01.10 | 21:45
Дания
2 : 4
Португалия
27.09 | 21:45
Норвегия
1 : 2
Португалия
24.09 | 21:45
Португалия
1 : 0
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