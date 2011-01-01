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Жорже Жезуш
Жорже Жезуш
Португалия
Португалия
27 июля 1954 (72)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Появился прогноз, когда Роналду вернется в сборную Португалии
14:53
1
«Он погорячился»: Аленичев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
14 октября
1
Мостовой пригрозил тренеру Португалии расправой
10 октября
8
Тренера Португалии могут наказать за неподобающее отношение к Роналду
9 октября
2
«Зачем такой цирк устраивать?»: Бубнов выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
9 октября
1
Мама Роналду отреагировала на побег сына из сборной Португалии
8 октября
«Сто процентов прав»: Ташуев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
8 октября
3
Линекер прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
8 октября
2
Никто из игроков сборной Португалии не лайкнул и не прокомментировал пост Роналду о конфликте с Жезушем
8 октября
3
Радимов дал оценку скандалу в сборной Португалии с участием Роналду
8 октября
1
Ромарио: «Роналду ошибся, потому что не послал Жезуша»
8 октября
5
«Нужно гнать из сборной с волчьим билетом»: Губерниев выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
8 октября
22
«Это чисто его косяк»: Погребняк выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
8 октября
2
Ловчев – о Роналду: «Сейчас уже не возбуждает»
7 октября
1
«Подписал себе приговор»: Джеррард выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
7 октября
3
Модрич поддержал бунтующего Роналду
7 октября
1
Кисляк спрогнозировал, как завершится скандал в сборной Португалии с участием Роналду
7 октября
3
Видео
Роналду в 2011 году говорил, что решения тренера – закон и не поддаются обсуждению
7 октября
1
Жезуш прочитал тезисы Роналду и выступил с ответным заявлением
7 октября
3
Скандал вокруг Роналду сравнили с дембелем и девственницей
7 октября
1
Модрич выбрал сторону в конфликте Роналду с тренером Португалии
7 октября
4
Фердинанд определил, кто должен извиниться в конфликте Роналду и тренера Португалии
7 октября
Тренер Португалии Жезуш отреагировал на заявление Роналду
7 октября
2
Роналду согласовывал тезисы для Жезуша – тренер не стал их озвучивать на пресс-конференции
6 октября
3
Роналду впервые прокомментировал побег из сборной Португалии
6 октября
4
Роналду поставил жесткий ультиматум сборной Португалии
6 октября
22
Роналду принял решение о будущем в сборной Португали
6 октября
1
Морган раскрыл, что именно взбесило Роналду в сборной Португалии
6 октября
3
Пирс Морган заявил, что тренер Португалии обращался с Роналду как с дерьмом
6 октября
5
1
2
3
4
5
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
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Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
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