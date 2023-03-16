Жорже Жезуш - статистика
Тренер
|Имя
|Жорже
|Фамилия
|Жезуш
|Команда
|Фенербахче
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|27 июля 1954
|Имя
|Жорже
|Фамилия
|Жезуш
|Команда
|Фенербахче
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|27 июля 1954
|Дата
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|Фенербахче
|1 : 0
|Севилья
|Лига Европы, 1/8 финала
|19.03.2023
|Аланьяспор
|1 : 3
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 26 тур
|23.03.2023
|Фенербахче
|2 : 2
|Зенит
|Товарищеские матчи, Март
|02.04.2023
|Фенербахче
|2 : 4
|Бешикташ
|Турция. Суперлига, 27 тур
|10.04.2023
|Карагюмрюк
|1 : 2
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 28 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Фенербахче
|1
|0
|0
|1
|Дата
|Матч
|23.03.2023
|Фенербахче
|2 : 2
|Зенит