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Жорже Жезуш
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Жорже Жезуш - статистика
Португалия
Португалия
27 июля 1954 (72)
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Саудовская Аравия. Кубок Короля 2025/2026
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Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
Саудовская Аравия. Кубок Короля 2024/2025
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Лига Чемпионов 2010/2011
Португалия. Высшая лига 2010/2011
Португалия. Кубок 2010/2011
Суперкубок Португалии 2010
Товарищеские матчи 2010
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Португалия
4
4
0
0
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
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