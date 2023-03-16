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    Жорже Жезуш - статистика

    Тренер
    Имя Жорже
    Фамилия Жезуш
    Команда Фенербахче
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 27 июля 1954
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    16.03.2023 Фенербахче 1 : 0 Севилья Лига Европы, 1/8 финала
    19.03.2023 Аланьяспор 1 : 3 Фенербахче Турция. Суперлига, 26 тур
    23.03.2023 Фенербахче 2 : 2 Зенит Товарищеские матчи, Март
    02.04.2023 Фенербахче 2 : 4 Бешикташ Турция. Суперлига, 27 тур
    10.04.2023 Карагюмрюк 1 : 2 Фенербахче Турция. Суперлига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Фенербахче 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.03.2023 Фенербахче 2 : 2 Зенит
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