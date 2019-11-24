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Жорже Жезуш
Материалы
Жорже Жезуш - материалы
Португалия
Португалия
27 июля 1954 (72)
Тренер
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Главный форвард Бразилии совсем не Неймар – а парень, который однажды провалился в Италии и сел на диету
Габигол помог «Фламенго» выиграть Кубок Либертадорес.
24.11.2019 12:12
5
Жоау Мариу уже три года играет слабо. Аренда в «Локомотив – тоже спорное решение
Все надежды, как всегда, на Юрия Палыча.
27.08.2019 15:36
7
Испания уволила Лопетеги за день до старта ЧМ. Все из-за «Реала»
Весь мир в шоке.
13.06.2018 13:10
18
Почему я буду болеть за Эмери в финале Лиги Европы
Он – чемпион и победитель, но сегодня близок к абсолютному рекорду. Он – сумасшедший трудоголик, вернувший поскромневшую «Севилью» в евротриумфаторы. Михаил Морозов вспоминает встречу с Унаи Эмери, сравнивает его команду с персонажем Ремарка и называет победы тренера высшей футбольной справедливостью.
18.05.2016 15:30
6
Душ из шампанского, пива и воды. Как празднуют тренеры
Клопп, Раньери и Реднапп выдерживают душ, Слуцкий ругается, Рангник пытается бежать и получает травму, а Жезуша ловят полицейские. «Бомбардир» показывает, в какие забавные ситуации попадают тренеры после выигрыша трофея.
09.05.2016 15:00
4
ЦСКА – «Спортинг». Фоторепортаж
Московский ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Бомбардир» показывает, как армейцы добивались успеха в противостоянии со «Спортингом».
27.08.2015 09:56
1
«Спортинг»: против кого сегодня будет биться ЦСКА
Десять лет назад ЦСКА обыграл в Лиссабоне «Спортинг» и завоевал один из главных трофеев современной футбольной России. Теперь старые знакомые поборются за место в Лиге чемпионов. «Бомбардир» разбирается и обозначает все сильные и слабые стороны команды Жорже Жезуша.
18.08.2015 11:00
19
«Атлетик Бильбао» - обладатель Суперкубка Испании. Дайджест событий дня
Якунин покинул пост президента РЖД. Рамос продлил контракт с «Реалом». Буссуфа уходит в «Андерлехт». «Бомбардир» собирает все новости дня в одном материале.
18.08.2015 00:28
2
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
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Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
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Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
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Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
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