ЦСКА – «Спортинг». Фоторепортаж

<p><em>Московский ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Бомбардир» показывает, как армейцы добивались успеха в противостоянии со «Спортингом». </em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1440657067_IMG_4356.JPG" style="width:720px" /></em></p> <p>Боевой настрой футболистов ЦСКА виден уже на фото перед матчем.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440657243_IMG_4360.JPG" style="width:720px" /></p> <p>Игроки "Спортинга" явно что-то предчувствовали.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440657281_IMG_4464.JPG" style="width:720px" /></p> <p>Георгий Щенников вышел победителем в противостоянии с техничным Каррильо.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440657346_IMG_4565.JPG" style="width:720px" /></p> <p>Жоау Мариу играл прилично, но красной карточки в концовке встречи все равно не избежал.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440657407_IMG_4404.JPG" style="width:720px" /></p> <p>Болельщики сыграли огромную роль в итоговой победе ЦСКА.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440657708_IMG_4826.JPG" style="width:720px" /></p> <p>В первом тайме Жорже Жезуш уверенно руководил действиями своей команды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440657744_IMG_4935.JPG" style="width:720px" /></p> <p>Игорь Акинфеев снова <a href="https:///news/?id=440383" target="_blank">обновил антирекорд</a> Лиги чемпионов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440657794_IMG_4939.JPG" style="width:720px" /></p> <p>Португальцы думали, что дело уже сделано.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440657821_IMG_5145.JPG" style="width:720px" /></p> <p>Судья Павел Краловец <a href="https:///news/?id=440395" target="_blank">оставил</a> ЦСКА в игре.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440657863_IMG_5159.JPG" style="width:720px" /></p> <p>Чудодейственный спрей во всем его великолепии.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440657911_IMG_5350.JPG" style="width:720px" /></p> <p>Футболисты "Спортинга" играли грубо.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440657939_IMG_5445.JPG" style="width:720px" /></p> <p>Ахмед Муса снова перебегал всю оборону соперника и забил решающий мяч.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440657969_IMG_5470.JPG" style="width:720px" /></p> <p>Сейду Думбия набрался сил и стал лучшим бомбардиром российских клубов в Лиге чемпионов. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440658068_IMG_5537.JPG" style="width:720px" /></p> <p>Борьба шла до последних секунд.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440658088_IMG_5828.JPG" style="width:720px" /></p> <p>Ценой<a href="https:///news/?id=440400" target="_blank"> травм </a>Фернандеса и Мусы ЦСКА пробился в групповой этап Лиги чемпионов.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440396" target="_blank">ЦСКА - «Спортинг». Как это было</a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///news/?id=440392" target="_blank">Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов</a></p>