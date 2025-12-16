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Георгий Щенников
Георгий Щенников
Завершил карьеру
27 апреля 1991 (35)
#42 | Защитник
178 см | 69 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Щенников рассказал о своем бизнесе: «Пришел к этому к 28 годам»
2025.12.16 22:54
Щенников подвел итоги карьеры: «Немногие могут таким похвастаться»
2025.12.16 18:51
1
Экс-защитник сборной России объявил о завершении карьеры в 34 года
2025.12.16 18:06
Щенников заплатил крупную сумму за перчатки с автографом Хабиба
2025.12.15 19:00
2
Стало известно, чем занимается пребывающий 1,5 года без клуба Щенников
2024.12.16 20:57
Фото
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна
2024.08.08 09:00
13
Агент назвал условие для возобновления карьеры Щенникова
2023.12.16 16:24
Щенников может приостановить карьеру ради работы с недвижимостью
2023.10.15 14:51
1
Клуб Второй лиги отказался от Щенникова
2023.09.16 15:44
2
Глушаков и Щенников могут перейти в «Спартак» из Костромы
2023.09.15 11:55
2
В «Торпедо» рассказали о ситуации с Щенниковым
2023.09.11 13:19
32-летний Щенников определился, в какой стране продолжит карьеру
2023.09.05 22:35
3
Щенников приступил к тренировкам с клубом Первой лиги – контракта еще нет
2023.08.26 10:28
«Торпедо» предложило контракт трехкратному чемпион России в составе ЦСКА
2023.08.24 15:40
1
Трехкратный чемпион России Щенников не может найти новый клуб
2023.07.19 14:02
Щенников побывал на базе «Кайрата» – там играет Васин
2023.07.08 17:26
Видео
ЦСКА проводил Щенникова трогательным видео
2023.06.25 22:35
1
К Щенникову есть интерес за рубежом
2023.06.18 08:32
1
Видео
Болельщики ЦСКА попрощались с Щенниковым
2023.06.03 19:47
1
Матч с «Ростовом» станет для Щенникова прощальным в ЦСКА: он провел 20 лет в клубе
2023.05.31 18:39
2
Федотов объяснил, почему ЦСКА не продлит контракт с Щенниковым
2023.04.29 12:12
Щенников летом покинет ЦСКА после 20 лет в клубе
2023.04.26 20:25
2
Стало известно, ведут ли 31-летний Щенников и ЦСКА переговоры о продлении контракта
2023.02.17 12:06
2
Агент Щенникова прокомментировал новость о скором уходе из ЦСКА
2023.01.03 00:55
Щенников близок к уходу из ЦСКА после 20 лет в клубе
2023.01.02 23:41
6
ЦСКА не планирует продлевать Щенникова. Он в команде с 2009 года
2022.09.18 22:23
2
Агент Щенникова назвал сроки возвращения 31-летнего защитника ЦСКА на поле
2022.08.18 17:41
1
Агент 31-летнего Щенникова рассказал, когда защитник ЦСКА вернется на поле
2022.08.08 15:50
Агент Щенникова назвал иностранные клубы, которые интересовались защитником ЦСКА
2022.06.13 22:40
3
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Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
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