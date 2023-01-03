Агент Щенникова прокомментировал новость о скором уходе из ЦСКА

Сергей Пушкин, агент левого защитника ЦСКА Георгия Щенникова, отреагировал на информацию, что клуб не будет продлевать контракт с игроком.
«Щенников покинет ЦСКА по окончании сезона? Не знаю. Я такой информацией не располагаю.
Ведутся ли переговоры с ЦСКА? Без комментариев пока», – сказал агент.
- Щенников – воспитанник ЦСКА.
- Он находится в системе клуба 20 лет – с 2003 года.
- В составе столичной команды забил 10 голов и сделал 15 ассистов в 390 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»