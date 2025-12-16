Экс-защитник сборной России объявил о завершении карьеры в 34 года

Георгий Щенников официально подтвердил, что закончил профессиональную карьеру.

Футболисту сейчас 34 года.

Он 20 лет провел в ЦСКА – с 2003-го по 2023-й.

После ухода из московского клуба Щенников занялся недвижимостью.

В его активе 10 матчей за сборную России.

– Вы ушли из ЦСКА летом 2023 года, но до сих официально не объявили о завершении карьеры. Ваш агент говорил лишь о том, что она приостановлена.

– Теперь можно сказать наверняка: я завершил профессиональную карьеру. Вернуться в большой футбол после такой длительной паузы, будем честны, невозможно.

Сейчас столько молодых ребят играют в РПЛ – красавчики! С теми же Матвеем Кисляком и Кириллом Глебовым у меня нет шансов тягаться.