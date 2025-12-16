Орлов сравнил игроков из России и Украины: «Забарный играет в «ПСЖ»! У нас нет футболистов такого уровня»

Комментатор Геннадий Орлов сравнил уровень футболистов в России и Украине.

– Как вы могли бы сравнить российское и украинское поколение футболистов?

– Интересно, что после СССР мы пошли таким путем, что государство поддерживает команды, а на Украине, как только они стали свободными, все команды стали частными. Вначале они мало зарабатывали. А вот киевское «Динамо К» и «Шахтер» имеют условия, как у «Зенита» и «Спартака».

Я сам же из Харькова. Но украинский футбол такой, что ребята там более техничные в работе с мячом, хотя это больше от климатических условий зависит. У них все время есть футболисты. Сейчас все они в каждом клубе замечательно играют.

Защитник Забарный играет в «ПСЖ»! У нас таких по уровню игроков нет. Довбик играл в «Жироне», А до этого был Коноплянка – техничный, быстрый и в Европе поиграл. Все это зависит от индивидуальных качеств.