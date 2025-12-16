Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов сравнил игроков из России и Украины: «Забарный играет в «ПСЖ»! У нас нет футболистов такого уровня»

Орлов сравнил игроков из России и Украины: «Забарный играет в «ПСЖ»! У нас нет футболистов такого уровня»

16 декабря, 13:15
26

Комментатор Геннадий Орлов сравнил уровень футболистов в России и Украине.

– Как вы могли бы сравнить российское и украинское поколение футболистов?

– Интересно, что после СССР мы пошли таким путем, что государство поддерживает команды, а на Украине, как только они стали свободными, все команды стали частными. Вначале они мало зарабатывали. А вот киевское «Динамо К» и «Шахтер» имеют условия, как у «Зенита» и «Спартака».

Я сам же из Харькова. Но украинский футбол такой, что ребята там более техничные в работе с мячом, хотя это больше от климатических условий зависит. У них все время есть футболисты. Сейчас все они в каждом клубе замечательно играют.

Защитник Забарный играет в «ПСЖ»! У нас таких по уровню игроков нет. Довбик играл в «Жироне», А до этого был Коноплянка – техничный, быстрый и в Европе поиграл. Все это зависит от индивидуальных качеств.

  • «ПСЖ» купил 23-летнего Илью Забарного у «Борнмута» в августе за 63 миллиона евро.
  • «Рома» приобрела 28-летнего Артем Довбика у «Жироны». Сумма трансфера игрока в августе 2024 года составила 30,5 миллиона евро.

Еще по теме:
Орлов: «Зениту» лучше взять не Баринова, а Кисляка» 10
Орлов дал совет «Зениту» по продаже Педро 11
Орлов: «Не сомневался, что Карпин провалится в «Динамо» 4
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Рома ПСЖ Коноплянка Евгений Забарный Илья Довбик Артем Орлов Геннадий
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1765882303
что-то этот хо.хол-маразматик совсем уже не может справиться с белой горячкой.... пора уже недоорла изолировать, пусть в палате №6 пишет свои мемуары...
Ответить
TOMSON
1765882495
Сколько на Украине по времени лежит снег?
Ответить
Интерес
1765883061
Чем особенным климат в Краснодарском крае отличается от "общеОкраинского"? А Карпатский от Ставропольского и других регионов Кавказа? Вот и мы какого монстра вырастили-Мэтью Сафонова!
Ответить
zra78
1765883827
Что то Гена зачастил про Усраину и хохловфутбалёров, не пора ли на него взглянуть соответственным структурам?
Ответить
FFR
1765883936
Тут Орлов прав, украинский футбол сильнее российского, в принципе всегда так было.
Ответить
Юрбан-Зенит
1765885183
Будем честны, конкретно в ПСЖ Забарный играет не так уж и хорошо. Косяки есть
Ответить
Цугундeр
1765891207
Хорь харьковский.Чё не сидится,инопенс мохнатый?)
Ответить
crf57
1765900017
У кого это "у нас"!? Ты не примазывайся к русским людям! Лучше свали на свою хохляндию.
Ответить
Балдерис
1765977772
Этот крокодил в каждой ж..пе затычка!
Ответить
Xesus
1766052376
Хвалить украинцев в нынешней ситуации это зашквар
Ответить
Главные новости
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
20:20
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
4
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Все новости
Все новости
Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан
19:29
Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака
19:13
3
Ташуев описал Челестини двумя словами
18:28
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским
18:03
1
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
17:30
4
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову
16:28
10
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
16:10
Новое решение суда по Промесу
15:31
3
Бубнов нахамил тренеру РПЛ
15:22
2
Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА
14:29
6
Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса
14:09
1
Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта
13:52
3
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
13:40
1
Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона
13:29
Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»
13:18
2
Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру
13:07
2
Безработный Амарал высказался о возвращении в РПЛ
12:56
1
«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ
12:25
13
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря
12:16
1
Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ
12:05
6
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе
11:53
7
Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов
11:42
2
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»
11:15
11
В «Торино» высказались о варианте с переходом Илича в «Спартак»
10:50
1
Агент полузащитника «Зенита» рассказал об интересе европейских клубов к игроку
10:36
1
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева
10:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 