Журавель – о судьях РПЛ: «Реально затюканные, неуверенные и с лишними мыслями в голове»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался о судействе в матче 21-го тура РПЛ между «Динамо Мх» и «Оренбургом» (1:0).

«Не игра, а сплошные остановки – дичайший пересвист от судьи и слишком нежные футболисты, падающие от любого соприкосновения. Два момента, где действительно были травмы, вообще прошли без контакта, а в третьем свой случайно ударил своего.

Удивительная близорукость судьи ещe и в ситуации в фейковым пенальти. Судьи реально затюканные, неуверенные в себе и, похоже, слишком с большим числом лишних мыслей в голове», – написал Журавель.