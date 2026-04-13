Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева

Капитан «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к провокационной публикации Игоря Акинфеева.
- 4 апреля ЦСКА победил «Акрон» (2:1) в 23-м туре РПЛ.
- На 93-й минуте гол Дзюбы отменили из-за фола против Акинфеева.
- Артем возмутился этим после матча: «Это пародия какая‑то. У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Все понимаю, но это прям цирк».
- Игорь ответил: «Ты все время забываешь, что когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера – такая современная наша доля!»
– Артем, видел ответку Акинфеева на твои слова?
– Мне кажется, это не его ответочка.
– [Директора по коммуникациям ЦСКА] Брейдо?
– А кого еще?
– Удивляет сам посыл? В очередной раз вспоминают видео.
– Это говорит о них просто. Мне, честно говоря, вообще по барабану. Меня это вообще не задевает. Меня невозможно оскорбить или обидеть.
– Не низко с их стороны?
– Для меня это смешно.
Источник: «РБ Спорт»