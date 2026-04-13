Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева

Капитан «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к провокационной публикации Игоря Акинфеева.

4 апреля ЦСКА победил «Акрон» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

На 93-й минуте гол Дзюбы отменили из-за фола против Акинфеева.

Артем возмутился этим после матча: «Это пародия какая‑то. У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Все понимаю, но это прям цирк».

Игорь ответил: «Ты все время забываешь, что когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера – такая современная наша доля!»

– Артем, видел ответку Акинфеева на твои слова?

– Мне кажется, это не его ответочка.

– [Директора по коммуникациям ЦСКА] Брейдо?

– А кого еще?

– Удивляет сам посыл? В очередной раз вспоминают видео.

– Это говорит о них просто. Мне, честно говоря, вообще по барабану. Меня это вообще не задевает. Меня невозможно оскорбить или обидеть.

– Не низко с их стороны?

– Для меня это смешно.