Глебов назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2026

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2026. Он признался, что будет болеть за сборную Португалии.

«Мой первый ЧМ, наверное, был в 2014 году. Мне было девять лет, я часто играл в FIFA. Как раз в той игре вышло дополнение к чемпионату мира – так у меня появился интерес именно к просмотру матчей по телевизору. Болел тогда, конечно, за сборную России. Ещe нравилась Колумбия, потому что очень любил Хамеса Родригеса.

ЧМ-2026 попытаюсь посмотреть, но из-за разницы во времени не уверен, что увижу много игр. Точно буду следить за матчами, которые начинаются рано.

Думаю, болеть буду за сборную Португалии – мне нравятся отдельные игроки из их состава. В целом я люблю следить за игроками своей позиции, так что буду наблюдать за всеми топовыми вингерами», – сказал Глебов.