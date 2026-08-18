Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался по поводу слов экс-нападающего сборной России Александра Кержакова о футбольных экспертах на телевидении.

«Забавно, что Керж произнес все это, когда сидел за одним столом с Гурцкая и Дорским – это, на мой взгляд, увлекающие, яркие, популярные эксперты по РПЛ.

При этом они не были капитанами команд РПЛ и не выходили в еврокубки с «Уфой», как получилось у Никитина, и не забивали в РПЛ 40 мячей в составе 5 клубов, как это вышло у Ильина. В общем, очень уязвимая логика у Кержакова. С которым, кстати, всегда с удовольствием делил эфир», – написал Шнякин.