Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался по поводу слов экс-нападающего сборной России Александра Кержакова о футбольных экспертах на телевидении.
«Забавно, что Керж произнес все это, когда сидел за одним столом с Гурцкая и Дорским – это, на мой взгляд, увлекающие, яркие, популярные эксперты по РПЛ.
При этом они не были капитанами команд РПЛ и не выходили в еврокубки с «Уфой», как получилось у Никитина, и не забивали в РПЛ 40 мячей в составе 5 клубов, как это вышло у Ильина. В общем, очень уязвимая логика у Кержакова. С которым, кстати, всегда с удовольствием делил эфир», – написал Шнякин.
- Ранее Кержаков заявил: «Интересно слушать равных по статусу тем, кто играет. Если Никитин, Ильин – это безальтернативные варианты, то я умываю руки».
- Алексей Никитин выступал за молодежку ЦСКА, «Уфу», «Химки», «Амкар», «Енисей», «Ротор», боснийскую «Тузлу Сити», молодежную, студенческую и юношеские сборные России.
- Владимир Ильин играл в РПЛ за «Краснодар», «Урал», «Ахмат», «Факел» и «Сочи». Таке он выступал за «Питер», «Динамо СПб», «Тосно», «Кубань», «Калугу» и дзержинский «Химик».