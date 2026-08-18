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Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах

18 августа, 13:29
3

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался по поводу слов экс-нападающего сборной России Александра Кержакова о футбольных экспертах на телевидении.

«Забавно, что Керж произнес все это, когда сидел за одним столом с Гурцкая и Дорским – это, на мой взгляд, увлекающие, яркие, популярные эксперты по РПЛ.

При этом они не были капитанами команд РПЛ и не выходили в еврокубки с «Уфой», как получилось у Никитина, и не забивали в РПЛ 40 мячей в составе 5 клубов, как это вышло у Ильина. В общем, очень уязвимая логика у Кержакова. С которым, кстати, всегда с удовольствием делил эфир», – написал Шнякин.

  • Ранее Кержаков заявил: «Интересно слушать равных по статусу тем, кто играет. Если Никитин, Ильин – это безальтернативные варианты, то я умываю руки».
  • Алексей Никитин выступал за молодежку ЦСКА, «Уфу», «Химки», «Амкар», «Енисей», «Ротор», боснийскую «Тузлу Сити», молодежную, студенческую и юношеские сборные России.
  • Владимир Ильин играл в РПЛ за «Краснодар», «Урал», «Ахмат», «Факел» и «Сочи». Таке он выступал за «Питер», «Динамо СПб», «Тосно», «Кубань», «Калугу» и дзержинский «Химик».

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Источник: телеграм-канал «Сплошняк | Дмитрий Шнякин»
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1787051431
Шнякин....засунь своё хлебало глубоко.....я хоть и не поклонник Кержа, но он по сравнению с тобой мужик!!! Ногами и здоровьем заработал себе славу, а не тухлым языком как ты, урод
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19Дмитрий96
1787055048
шняжка - худший комментатор
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BVG4
1787075425
Шнягин.... он таков! Скорее всего от слова шняга - перен. жарг. нечто неприятное, дурное, нежелательное либо не стоящее внимания
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