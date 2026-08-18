Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова

Бывший зенитовец Александр Кержаков определил лучших в 4-м туре РПЛ.

«У меня неочевидный вариант тренера. Как мне показалось, в этом туре больше всего работы проделал Черчесов. Да, пусть они проиграли, но выглядели очень достойно.

Не принижая достоинств «Ахмата», я считаю, что Черчесов по амбициям, по уровню – это тренер команды намного выше. Не «Барселоны», это точно, но большой команды российского первенства.

Поэтому Черчесов и Педро из «Зенита», – сказал Кержаков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».