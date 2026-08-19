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Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира

19 августа, 17:47
5

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о попадании Матвея Сафонова из «ПСЖ» в топ-10 вратарей мира.

«Мы и без ESPN знали, что Сафонов является одним из лучших вратарей мира. Место не так важно, потому что он основной голкипер «ПСЖ», но рейтинг немного странный, потому что там на первой строчке запасной вратарь сборной Испании.

Кроме того, Доннарумма выше Сафонова, хотя Матвей его вытеснил из состава. Всем очевидно, что Сафонов – один из лучших в мире», – сказал Губерниев.

  • Парижане на прошлой неделе уступили «Лансу» в матче за Суперкубок Франции со счетом 0:1.
  • Автор единственного гола – Флориан Товен на 32-й минуте.
  • Сафонов провел весь матч. Он мог выиграть 10-й трофей в составе «ПСЖ».

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Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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Дубина
1787151482
зпрф
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Бриг
1787155188
очередная ГЛУПОСТЬ. Донаруму "вытеснил" (правильнее - сменил) не Сафонов.
Ответить
Император 1
1787158623
Доннарумму никто не вытеснял, он ушёл из ПСЖ.
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nik55
1787165333
высер губошлепа
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