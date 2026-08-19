Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о попадании Матвея Сафонова из «ПСЖ» в топ-10 вратарей мира.

«Мы и без ESPN знали, что Сафонов является одним из лучших вратарей мира. Место не так важно, потому что он основной голкипер «ПСЖ», но рейтинг немного странный, потому что там на первой строчке запасной вратарь сборной Испании.

Кроме того, Доннарумма выше Сафонова, хотя Матвей его вытеснил из состава. Всем очевидно, что Сафонов – один из лучших в мире», – сказал Губерниев.