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  • Сафонов вспомнил цитату наставника после поражения в Суперкубке Франции

Сафонов вспомнил цитату наставника после поражения в Суперкубке Франции

17 августа, 22:50
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал результат матча за Суперкубок Франции.

  • Парижане уступили «Лансу» со счетом 0:1.
  • Автор единственного гола – Флориан Товен на 32-й минуте.
  • Сафонов провел весь матч. Он мог выиграть 10-й трофей в составе «ПСЖ».

«После вчерашней игры вспомнил, как однажды сказал один из моих наставников, что самый большой прогресс происходит не после побед, а именно после поражений.

Так что хочется верить, что этот матч поможет нам сделать правильные выводы и двигаться дальше», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Суперкубок Франции ПСЖ Ланс Сафонов Матвей
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АЛЕКС 58
1787550578
Не помог опыт поражений
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