Сафонов вспомнил цитату наставника после поражения в Суперкубке Франции

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал результат матча за Суперкубок Франции.

Парижане уступили «Лансу» со счетом 0:1.

Автор единственного гола – Флориан Товен на 32-й минуте.

Сафонов провел весь матч. Он мог выиграть 10-й трофей в составе «ПСЖ».

«После вчерашней игры вспомнил, как однажды сказал один из моих наставников, что самый большой прогресс происходит не после побед, а именно после поражений.

Так что хочется верить, что этот матч поможет нам сделать правильные выводы и двигаться дальше», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.