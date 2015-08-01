«ПСЖ» взял Суперкубок Франции

Парижский ПСЖ на старте сезона уверенно расправился с «Лионом» в матче за Суперкубок Франции.



1 августа. Монреаль. Стадион «Сапуто»

ПСЖ (Париж) – Лион – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Орье, 11; 2:0 – Кавани, 17.

ПСЖ: Трапп, Орье, Максвелл, Силва, Луис, Матюиди, Верратти (Стамбули, 70), Рабиу, Моура (Баэбек, 82), Ибрагимович, Кавани (Огустен, 63).

Лион: Лопеш, Жалле, Бедимо, Коне, Умтити, Гоналон, Ферри (Мальбранк, 78), Толиссо, Лаказетт, Бензия (Геззаль, 67), Бове.

Предупреждения: Верратти, 60; Луис, 81.

Удаление: Гоналон, 64.