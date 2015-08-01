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    «ПСЖ» взял Суперкубок Франции

    Парижский ПСЖ на старте сезона уверенно расправился с «Лионом» в матче за Суперкубок Франции.
    1 августа. Монреаль. Стадион «Сапуто»
    ПСЖ (Париж) – Лион – 2:0 (2:0)
    Голы: 1:0 – Орье, 11; 2:0 – Кавани, 17.
    ПСЖ: Трапп, Орье, Максвелл, Силва, Луис, Матюиди, Верратти (Стамбули, 70), Рабиу, Моура (Баэбек, 82), Ибрагимович, Кавани (Огустен, 63).
    Лион: Лопеш, Жалле, Бедимо, Коне, Умтити, Гоналон, Ферри (Мальбранк, 78), Толиссо, Лаказетт, Бензия (Геззаль, 67), Бове.
    Предупреждения: Верратти, 60; Луис, 81.
    Удаление: Гоналон, 64.
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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2015 23:54
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    Комментарии (16)
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    Chelsea-1985
    1438470750
    ПСЖ красавцы!!!
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    Король Испании
    1438486076
    Что и требовалось доказать!
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    Portugal_fan7
    1438494574
    Как-то всё спокойно прошло, всё внимание была к матчу Бавария-Вольсбург , и без давления ПСЖ справился очень хладнокровно и без нервов.
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    Дмитрий_62
    1438495186
    ПСЖ молодцы
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    ЦэУ
    1438496031
    Пока вейной доёгой идут фьянцузы
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    max23480
    1438499041
    ПСЖ на взлёте, сначала МЮ(тм) сейчас Лион. Красавцы ПСЖ, жаль что Ибра. может уйти. (((
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    k1llerS_Pro
    1438503480
    Вообще красавцы!!!
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    Sanyaloko2002
    1438503832
    Лион уже не тот
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    proеzd2
    1438507913
    не подвели ,ставка сработала .
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    ologreds
    1694997497
    numo437482
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