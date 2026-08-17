Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»

Французская газета Le Parisien оценила игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче за Суперкубок Франции-2026 с «Лансом».

Россиянин вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу. Парижане уступили со счетом 0:1.

«Вечер, безусловно, разочаровывающий для россиянина, который пропустил гол в первом же опасном моменте у «Ланса» – удар Товена (32-я минута). Его редко беспокоили, он сделал свой первый сейв в моменте Кюизанса (57-я минута) и больше ничего не делал до конца матча», – говорится в публикации Le Parisien.