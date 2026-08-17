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  • Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»

Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»

17 августа, 10:15
5

Французская газета Le Parisien оценила игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче за Суперкубок Франции-2026 с «Лансом».

Россиянин вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу. Парижане уступили со счетом 0:1.

«Вечер, безусловно, разочаровывающий для россиянина, который пропустил гол в первом же опасном моменте у «Ланса» – удар Товена (32-я минута). Его редко беспокоили, он сделал свой первый сейв в моменте Кюизанса (57-я минута) и больше ничего не делал до конца матча», – говорится в публикации Le Parisien.

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Источник: Le Parisien
Суперкубок Франции Франция. Лига 1 ПСЖ Ланс Сафонов Матвей
Комментарии (5)
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k611
1786951615
Ляп в обороне, вратаря с близкой дистанции расстреливали. А в атаке свои моменты загубили, Сафонов забивать должен что ли...
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almanev
1786952178
Там защита покурить отошла в моменте с голом, Сафонов ни при чем
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Император 1
1786952399
Почему-то когда нет на.цика подзабОрного, ПСЖ почти всегда побеждает и Сафонов играет отлично. Вывод: подзабОрный сливает игру, чтобы Сафонова посадили на скамейку.
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Александр.Т.
1786955141
В нападение псж не растроила не одного не забила
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DOCTOR PENALTY
1786960441
Такая оценка, будто Сафонов один выходил на поле.
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