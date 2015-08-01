Блан: «Несмотря на обилие товарищеских матчей, у нас была хаотичная предсезонная подготовка»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан отметил, что его команда подошла к матчу за Суперкубок Франции против «Лиона» в неоптимальных кондициях.



«У нас была хаотичная подготовка, несмотря на обилие товарищеских матчей, – цитирует L'Equipe Блана. – Футболисты прибывали в команду в разное время. Это не способствует лучшей коллективной подготовке. Но мы искали выход, порой работая в четыре группы.



В этом матче мы не сможем использовать все свои ресурсы. В заявке всего 18 человек. Думаю, в ней не окажется Хавьера Пасторе и Эсекиэля Лавесси. Не все готовы играть 90 минут. Но сил у нас достаточно для конкурентоспособной игры».





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

