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    • Лоран Блан: «Ибрагимович почувствовал боль в игре с «Лионом»

    Лоран Блан: «Ибрагимович почувствовал боль в игре с «Лионом»

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан сообщил, что нападающий парижан Златан Ибрагимович получил повреждение в матче за Суперкубок Франции с «Лионом». Встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0.

    «За пять минут до конца матча Златан ударил по мячу и почувствовал боль. Меня бесит, что теперь нам придeтся провести в самолeте 10 часов, ведь матч проходил в Канаде. 10 часов в самолeте — не лучший вариант для восстановления. Медицинский персонал поработает с Ибрагимовичем. Надеюсь, всe обойдeтся», – цитирует Блана Goal.
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    Источник: Goal.com

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    02.08.2015 10:56
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    Комментарии (6)
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    Portugal_fan7
    1438502334
    По словам Блана можно сделать вывод, что Ибра остается , как минимум на сезон в ПСЖ.
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    batik7_real_madrid_
    1438505649
    Ибра не получал травму, это травма получила Ибру
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    NK-creative
    1438514196
    Все, никакого теперь Милана)
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    VABANK
    1438514511
    Его весь матч хлестали эти ткачихи, как нарочно.
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    ologreds
    1694997494
    numo437521
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