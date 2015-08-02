Лоран Блан: «Ибрагимович почувствовал боль в игре с «Лионом»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан сообщил, что нападающий парижан Златан Ибрагимович получил повреждение в матче за Суперкубок Франции с «Лионом». Встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0.

«За пять минут до конца матча Златан ударил по мячу и почувствовал боль. Меня бесит, что теперь нам придeтся провести в самолeте 10 часов, ведь матч проходил в Канаде. 10 часов в самолeте — не лучший вариант для восстановления. Медицинский персонал поработает с Ибрагимовичем. Надеюсь, всe обойдeтся», – цитирует Блана Goal.