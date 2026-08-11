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  • Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе

Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе

11 августа, 13:38
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о завоеваниях трофеев с французским клубом.

12 августа парижане сыграют в матче за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» (начало в 22:00 мск), а 16 августа встретятся в Суперкубке Франции с «Лансом» (начало в 21:45 мск).

– Чувствую себя очень хорошо. У нас ещe есть немного времени, чтобы как следует подойти к сезону, и к среде мы будем готовы к игре. Когда судьба трофея решается в одном матче, это всегда сложно. Легких побед не бывает. Мы знакомы с «Астон Виллой». Это очень сильная команда, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы и заняла четвертое место в чемпионате Англии. Мы знаем, что это будет очень сложный матч. 

– Какие у вас личные цели на сезон?

– В прошлом сезоне я кое‑что понял. Мы выиграли все возможные трофеи, кроме Кубка Франции. Когда я осознал, что мы его не выиграем, у меня возникло странное ощущение. Я сказал себе: «Что‑то здесь не так». Именно в тот момент я понял, что хочу выиграть всe. Бороться за каждый трофей. Сегодня я считаю, что это часть менталитета «ПСЖ»: выходить на поле, чтобы выиграть каждый матч и постараться завоевать всe.

  • Сейчас у Сафонова 8 трофеев с «ПСЖ». Он по 2 раза выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции, по разу – Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, Кубок и Суперкубок Франции.
  • Матч за Суперкубок УЕФА на этой неделе пройдет в Зальцбурге, встреча за Суперкубок Франции – в Лансе.
  • 27-летний Сафонов за два сезона в «ПСЖ» провел 44 встречи, пропустил 41 гол, сыграл на ноль в 19 встречах.

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Источник: официальный сайт «ПСЖ»
Суперкубок УЕФА Суперкубок Франции ПСЖ Сафонов Матвей
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