Сафонов назвал цели на сезон, он может выиграть 10-й трофей с «ПСЖ» уже на этой неделе

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о завоеваниях трофеев с французским клубом.

12 августа парижане сыграют в матче за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой» (начало в 22:00 мск), а 16 августа встретятся в Суперкубке Франции с «Лансом» (начало в 21:45 мск).

– Чувствую себя очень хорошо. У нас ещe есть немного времени, чтобы как следует подойти к сезону, и к среде мы будем готовы к игре. Когда судьба трофея решается в одном матче, это всегда сложно. Легких побед не бывает. Мы знакомы с «Астон Виллой». Это очень сильная команда, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы и заняла четвертое место в чемпионате Англии. Мы знаем, что это будет очень сложный матч.

– Какие у вас личные цели на сезон?

– В прошлом сезоне я кое‑что понял. Мы выиграли все возможные трофеи, кроме Кубка Франции. Когда я осознал, что мы его не выиграем, у меня возникло странное ощущение. Я сказал себе: «Что‑то здесь не так». Именно в тот момент я понял, что хочу выиграть всe. Бороться за каждый трофей. Сегодня я считаю, что это часть менталитета «ПСЖ»: выходить на поле, чтобы выиграть каждый матч и постараться завоевать всe.