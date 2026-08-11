Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны зарубежных команд.
– Были слухи о том, что «Фенербахче» и «Ювентус» интересовался тобой. Если бы турецкий клуб пришeл с оффером, ты был бы заинтересован в переходе?
– Не знаю. Оффера не было, нет смысла об этом говорить.
– А если бы «Ювентус»?
– Вот если бы… Зачем обсуждать «если бы»? А если инопланетяне прилетят, то что?
- 24-летний Агкацев в этом сезоне провел 3 матча за «Краснодар», пропустил 4 гола. Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 12 миллионов евро.
- В начале августа сообщалось, что «Фенербахче» предлагал за Агкацева 10 миллионов евро, но «быки» отказались, рассчитывая выручить более крупную сумму. Об интересе «Ювентуса» к россиянину сообщалось в июне.
Источник: «Советский спорт»