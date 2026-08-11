Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны зарубежных команд.

– Были слухи о том, что «Фенербахче» и «Ювентус» интересовался тобой. Если бы турецкий клуб пришeл с оффером, ты был бы заинтересован в переходе?

– Не знаю. Оффера не было, нет смысла об этом говорить.

– А если бы «Ювентус»?

– Вот если бы… Зачем обсуждать «если бы»? А если инопланетяне прилетят, то что?