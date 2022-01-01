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Серия А 2026/2027
Команды
Ювентус
€ 615 млн
Ювентус
Турин
Серия А 2026/2027
Стадион:
Альянц Стадиум
Сайт:
http://www.juventus.com/en
Тренер:
Лучано Спаллетти
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
«Сассуоло» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
12 сентября
1
«Сассуоло» – «Ювентус»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
12 сентября
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Трансляция
«Ювентус» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Ювентус» – «Милан»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
5 сентября
Фото
«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото
«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
Трансляция
«Ювентус» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Ювентус» – «Парма»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027
28 августа
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
Фото
Клуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Трансляция
«Фрозиноне» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Фрозиноне» – «Ювентус»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
22 августа
Фото
«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото
«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
Фото
«Ювентус» купил игрока сборной Колумбии
17 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фото
«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
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Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
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«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
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«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
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