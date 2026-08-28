Матч 2 тура Серии А между туринским «Ювентусом» и «Пармой» пройдет 29 августа 2026 года в Турине на «Альянц Стэдиум». Хозяева уверенно стартовали, одержав минимальную победу над «Фрозиноне» (1:0), и с тремя очками расположились на восьмом месте. Гости, напротив, начали сезон с поражения от «Кальяри» (0:1) и пока не имеют очков. «Ювентус» традиционно силeн в матчах с «Пармой» – он не проигрывает сопернику в девяти из одиннадцати последних встреч, а его оборона в последнее время выглядит неприступной. Сможет ли «Парма» прервать неудачную серию в Турине и навязать борьбу фавориту, или хозяева продолжат своe доминирование и одержат вторую победу подряд?

Кто победит в матче

«Ювентус» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря образцовой обороне и стабильной атаке. Команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей, а еe защита действует практически безупречно – в среднем 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом «Ювентус» не пропускает в шести из восьми последних матчей. В атаке хозяева стабильны: они забивают в шести последних встречах, а в очных матчах с «Пармой» отличаются в девяти из одиннадцати последних игр. В стартовом туре «Ювентус» обыграл «Фрозиноне» (1:0), подтвердив свою готовность к сезону, а в товарищеских матчах уверенно переиграл «Палермо» (2:0) и «Ниццу» (2:0). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Ювентус» явным претендентом на победу с крупным счeтом.

«Парма» подходит к матчу с противоположными настроениями. Команда проиграла стартовый тур «Кальяри» (0:1) и испытывает проблемы в атаке – в среднем 0,80 гола за последние пять матчей. При этом оборона гостей действует достаточно надeжно: в среднем 1,00 пропущенного мяча за тот же период, что позволяет им сдерживать атаки соперника. Однако в очных встречах с «Ювентусом» статистика удручающая – всего десять побед в 54 матчах, и в последних четырeх выездных матчах они не побеждали. В Кубке Италии «Парма» уверенно обыграла «Катанию» (2:0), но в чемпионате у них не всe гладко. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на «Альянц Стэдиум» против столь организованного соперника.

Итоговый вывод: «Ювентус» является абсолютным фаворитом благодаря образцовой обороне, стабильной атаке и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Парма» редко забивает и практически не побеждает в Турине, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 54 очных матчах «Ювентус» одержал 29 побед, «Парма» – 10, ещe 15 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей против «Пармы» и забивают в девяти из них. Текущая форма «Пармы» – поражение в стартовом туре и низкая результативность, тогда как «Ювентус» стабильно забивает и практически не пропускает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ювентуса» с разницей как минимум в два мяча. Образцовая оборона хозяев, их стабильная атака и неудачная история «Пармы» в Турине не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их низкая результативность вряд ли позволит им избежать поражения с крупным счeтом. Рекомендуемая ставка – победа «Ювентуса» с форой (-2) с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Пармой» состоится 29 августа 2026 года в Турине на «Альянц Стэдиум» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 1».