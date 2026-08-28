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«Ювентус» – «Парма»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027

28 августа 2026 10:00
Ювентус - Парма
29 авг. 2026, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Ювентуса» с форой (-2)
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Матч 2 тура Серии А между туринским «Ювентусом» и «Пармой» пройдет 29 августа 2026 года в Турине на «Альянц Стэдиум». Хозяева уверенно стартовали, одержав минимальную победу над «Фрозиноне» (1:0), и с тремя очками расположились на восьмом месте. Гости, напротив, начали сезон с поражения от «Кальяри» (0:1) и пока не имеют очков. «Ювентус» традиционно силeн в матчах с «Пармой» – он не проигрывает сопернику в девяти из одиннадцати последних встреч, а его оборона в последнее время выглядит неприступной. Сможет ли «Парма» прервать неудачную серию в Турине и навязать борьбу фавориту, или хозяева продолжат своe доминирование и одержат вторую победу подряд?

Кто победит в матче

«Ювентус» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря образцовой обороне и стабильной атаке. Команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей, а еe защита действует практически безупречно – в среднем 0,40 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом «Ювентус» не пропускает в шести из восьми последних матчей. В атаке хозяева стабильны: они забивают в шести последних встречах, а в очных матчах с «Пармой» отличаются в девяти из одиннадцати последних игр. В стартовом туре «Ювентус» обыграл «Фрозиноне» (1:0), подтвердив свою готовность к сезону, а в товарищеских матчах уверенно переиграл «Палермо» (2:0) и «Ниццу» (2:0). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Ювентус» явным претендентом на победу с крупным счeтом.

«Парма» подходит к матчу с противоположными настроениями. Команда проиграла стартовый тур «Кальяри» (0:1) и испытывает проблемы в атаке – в среднем 0,80 гола за последние пять матчей. При этом оборона гостей действует достаточно надeжно: в среднем 1,00 пропущенного мяча за тот же период, что позволяет им сдерживать атаки соперника. Однако в очных встречах с «Ювентусом» статистика удручающая – всего десять побед в 54 матчах, и в последних четырeх выездных матчах они не побеждали. В Кубке Италии «Парма» уверенно обыграла «Катанию» (2:0), но в чемпионате у них не всe гладко. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на «Альянц Стэдиум» против столь организованного соперника.

Итоговый вывод: «Ювентус» является абсолютным фаворитом благодаря образцовой обороне, стабильной атаке и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Парма» редко забивает и практически не побеждает в Турине, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 54 очных матчах «Ювентус» одержал 29 побед, «Парма» – 10, ещe 15 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в девяти из одиннадцати последних матчей против «Пармы» и забивают в девяти из них. Текущая форма «Пармы» – поражение в стартовом туре и низкая результативность, тогда как «Ювентус» стабильно забивает и практически не пропускает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 16 (62%)
Ничьих - 5 (19%)
Побед - 5 (19%)
53
Забитых мячей
25
2.04
В среднем за матч
0.96
7:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
7 : 0
09.11.2014
Парма
Самая крупная ничья
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 3
02.02.2019
Парма
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
29.08.2026
Парма
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
1 : 4
01.02.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
2 : 0
24.08.2025
Парма
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
1 : 0
23.04.2025
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 2
30.10.2024
Парма
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
3 : 1
21.04.2021
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
0 : 4
19.12.2020
Ювентус
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
2 : 1
19.01.2020
Парма
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0 : 1
24.08.2019
Ювентус
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3 : 3
02.02.2019
Парма
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 2
01.09.2018
Ювентус
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1 : 0
11.04.2015
Ювентус
Италия. Кубок, 1/4 финала
Парма
0 : 1
28.01.2015
Ювентус
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
7 : 0
09.11.2014
Парма
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
2 : 1
26.03.2014
Парма
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0 : 1
02.11.2013
Ювентус
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1 : 1
13.01.2013
Ювентус
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
2 : 0
25.08.2012
Парма
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0 : 0
15.02.2012
Ювентус
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
4 : 1
11.09.2011
Парма
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1 : 0
15.05.2011
Ювентус
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1 : 4
06.01.2011
Парма
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
2 : 3
09.05.2010
Парма
Италия. Серия А, 18 тур
Парма
1 : 2
06.01.2010
Ювентус
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
3 : 0
16.04.2008
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
2 : 2
11.11.2007
Ювентус
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ювентус
25
Гульельмо Викарио
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
72
Доминик Дробнич
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
27
Саша Бричги
ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
76
Simone Lontani
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
25
Камил Грабара
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Керим Алайбегович
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Парма
30
Джованни Даффара
ВР
75
Alessandro Mazzocchi
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
47
Abdou-Salam Konaté
ЦП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
23
Неста Эльфеге
ЦФ
9
José Romero
ЦФ
25
Thomás De Martis
ЦФ
7
Ousmane Diallo
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
4-2-2-2
25
Викарио
15
Калюлю
26
Лукуми
3
Бремер
2
Челик
12
Луис
5
Локателли
13
Бога
7
Консейсау
9
Муани
15
Дэвид
3-3-2-2
40
Корви
15
Дель Прато
72
Дробнич
37
Тройло
27
Бричги
16
Кейта
14
Валери
80
Бернабе
32
Ордоньес
19
Туре
76
7
Консейсау
20
Камбьясо
20
Камбьясо
7
Консейсау
Камбьясо
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
Камбьясо
26
Лукуми
6
Келли
6
Келли
26
Лукуми
15
Дэвид
31
Гонсалес
31
Гонсалес
15
Дэвид
13
Бога
17
Алайбегович
17
Алайбегович
13
Бога
27
Бричги
11
Альмквист
11
Альмквист
27
Бричги
19
Туре
23
Эльфеге
23
Эльфеге
19
Туре
32
Ордоньес
8
Кремаски
8
Кремаски
32
Ордоньес
80
Бернабе
47
47
80
Бернабе
76
9
9
76
Остались в запасе
Ювентус
Парма
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
23
Карло Пинсольо
ВР
25
Камил Грабара
ВР
Главный тренер
Лучано Спаллетти
18
Оливер Серенсен
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
30
Джованни Даффара
ВР
75
Alessandro Mazzocchi
ВР
25
Thomás De Martis
ЦФ
7
Ousmane Diallo
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Карлос Куэста
Остались в запасе
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
23
Карло Пинсольо
ВР
25
Камил Грабара
ВР
Остались в запасе
18
Оливер Серенсен
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
30
Джованни Даффара
ВР
75
Alessandro Mazzocchi
ВР
25
Thomás De Martis
ЦФ
7
Ousmane Diallo
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Карлос Куэста
Ювентус
Точно не сыграют
Кенан Йылдыз
ЦФ
Уэстон МакКенни
ЦП
Кефрен Тюрам
ОП
Эдон Жегрова
ПВ
Парма
Точно не сыграют
Ханс Николусси Кавилья
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ювентуса» с разницей как минимум в два мяча. Образцовая оборона хозяев, их стабильная атака и неудачная история «Пармы» в Турине не оставляют сомнений в исходе. Гости могут попытаться забить, но их низкая результативность вряд ли позволит им избежать поражения с крупным счeтом. Рекомендуемая ставка – победа «Ювентуса» с форой (-2) с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Пармой» состоится 29 августа 2026 года в Турине на «Альянц Стэдиум» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч! Футбол 1».

«Ювентус» – «Парма»: смотреть онлайн.

2.15
Победа «Ювентуса» с форой (-2)
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Парма Ювентус
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