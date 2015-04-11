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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Ювентус
Парма - Ювентус: обзор матча 11 апреля 2015
Парма
11.04.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
60'
Х. Маури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Ювентус
Желтая карточка
М. Гобби
89'
88'
Желтая карточка
А. Огбонна
Замена
Д. Престиа
️️️️
И. Бельфодиль
86'
Замена
А. Лила
️️️️
Х. Маури
82'
80'
Замена
М. Витале
️️️️
К. Коман
Замена
М. Кассани
️️️️
Ф. Сантакроче
80'
Желтая карточка
К. Хоркера
77'
67'
Замена
С. Пепе
️️️️
С. Стураро
62'
Замена
А. Мората
️️️️
Р. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Х. Маури
Пас отдал
И. Бельфодиль
60'
Желтая карточка
П. Мендеш
52'
51'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
45'
Желтая карточка
К. Маркизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Парма
91
Алессандро Якобуччи
ВР
91
Павол Байза
ВР
19
Джузеппе Престиа
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Анди Лила
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
24
Маттиа Витале
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-4
83
Миранте
3
Мендеш
3
Феддаль
18
Гобби
27
Сантакроче
23
Ночерино
4
Маури
19
Бельфодиль
14
Хоркера
18
Варела
5
Геззаль
3-4-2-1
30
Сторари
2
Лихтштайнер
21
Огбонна
14
Кьеллини
23
Видаль
19
Падоин
10
Маркизио
27
Стураро
37
Перейра
21
Коман
12
Льоренте
19
Бельфодиль
19
Престиа
19
Престиа
19
Бельфодиль
4
Маури
3
Лила
3
Лила
4
Маури
27
Сантакроче
6
Кассани
6
Кассани
27
Сантакроче
27
Стураро
3
Пепе
3
Пепе
27
Стураро
21
Коман
24
Витале
24
Витале
21
Коман
37
Перейра
21
Мората
21
Мората
37
Перейра
Остались в запасе
Парма
Ювентус
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
91
Алессандро Якобуччи
ВР
91
Павол Байза
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
25
Эмиль Аудеро
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
91
Алессандро Якобуччи
ВР
91
Павол Байза
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
34
Рубиньо
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Парма - Ювентус
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Эннио Тардини
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