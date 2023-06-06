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Исхак Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
Завершил карьеру
12 января 1992 (34), Мостаганем
#19 | Нападающий
192 см | 86 кг
Алжир | Франция
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Экс-форвард «Интера» задержан за попытку задушить 15-летнюю сестру
2023.06.06 00:29
ФАН: Бельфодиль – в шорт-листе Тедеско. «Хоффенхайм» потребует за форварда минимум 18 миллионов
2019.10.24 15:44
24
Нападающий «Хоффенхайма» Бельфодиль стал первым алжирцем, оформившим хет-трик в Бундеслиге
2019.04.08 07:20
1
Нападающий «Стандарда» Бельфодиль находится в сфере интересов «Спартака»
2017.07.29 17:13
5
Экс-игрок «Интера» перейдет в «Эвертон» за 12 миллионов
2017.01.11 22:26
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