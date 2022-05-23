Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, Финал
Германия. Бундеслига, Финал
Германия. Бундеслига, 34 тур
Германия. Бундеслига, 33 тур
Германия. Бундеслига, 32 тур
Германия. Бундеслига, 31 тур
Германия. Бундеслига, 29 тур
Германия. Бундеслига, 28 тур
Германия. Бундеслига, 27 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 25 тур
Германия. Бундеслига, 24 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 22 тур
Германия. Бундеслига, 21 тур
Германия. Бундеслига, 20 тур
Германия. Бундеслига, 19 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 15 тур
Германия. Бундеслига, 14 тур
Германия. Бундеслига, 13 тур
Германия. Бундеслига, 12 тур
Германия. Бундеслига, 11 тур
Германия. Бундеслига, 10 тур
Германия. Бундеслига, 9 тур
Германия. Бундеслига, 8 тур
Германия. Бундеслига, 7 тур
Германия. Бундеслига, 6 тур
Германия. Бундеслига, 5 тур
Германия. Бундеслига, 4 тур
Германия. Бундеслига, 3 тур