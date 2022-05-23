Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Исхак Бельфодиль - статистика

Завершил карьеру
12 января 1992 (34), Мостаганем
#19 | Нападающий
192 см | 86 кг
Алжир | Франция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
27
5
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, Финал
Гамбург
0 : 2
23.05.2022
Герта
1' - 82'
Германия. Бундеслига, Финал
Герта
0 : 1
19.05.2022
Гамбург
1' - 80'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
2 : 1
14.05.2022
Герта
1' - 90'
18'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
1 : 2
07.05.2022
Майнц
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Арминия
1 : 1
30.04.2022
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Герта
2 : 0
24.04.2022
Штутгарт
63' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
1 : 4
09.04.2022
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
2 : 1
02.04.2022
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
3 : 0
19.03.2022
Хоффенхайм
1' - 81'
63'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия М
2 : 0
12.03.2022
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Герта
1 : 4
05.03.2022
Айнтрахт
56' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
3 : 0
26.02.2022
Герта
1' - 78'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Герта
1 : 6
20.02.2022
РБ Лейпциг
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
12.02.2022
Герта
1' - 68'
29'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Герта
1 : 1
04.02.2022
Бохум
1' - 75'
23'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
1 : 4
23.01.2022
Бавария
1' - 80'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
0 : 0
15.01.2022
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
3 : 2
18.12.2021
Боруссия Д
1' - 87'
51'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
4 : 0
14.12.2021
Герта
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
2 : 0
11.12.2021
Арминия
1' - 78'
53'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
2 : 2
05.12.2021
Герта
1' - 85'
76'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Герта
1 : 1
27.11.2021
Аугсбург
1' - 73'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
2 : 0
20.11.2021
Герта
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
1 : 1
07.11.2021
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
2 : 0
29.10.2021
Герта
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
23.10.2021
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
1 : 2
16.10.2021
Герта
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 2
02.10.2021
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
РБ Лейпциг
6 : 0
25.09.2021
Герта
59' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Герта
2 : 1
17.09.2021
Гройтер Фюрт
1' - 59'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бохум
1 : 3
12.09.2021
Герта
1' - 73'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
5 : 0
28.08.2021
Герта
61' - 90'
Главные новости
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
1
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
1
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
7
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
2
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
3
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+