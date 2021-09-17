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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Гройтер Фюрт
Герта - Гройтер Фюрт: обзор матча 17 сентября 2021
Герта
17.09.2021, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
61'
Ю. Эккеленкамп
79'
М. Бауэр (АГ)
57'
Б. Хргота (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Гройтер Фюрт
88'
Замена
А. Файн
️️️️
П. Зегуйн
82'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ж. Дудзяк
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Бауэр
79'
78'
Желтая карточка
А. Барри
Замена
М. Рихтер
️️️️
М. Маолида
68'
64'
Замена
А. Барри
️️️️
Й. Виллемс
64'
Замена
Д. Абиама
️️️️
С. Иттен
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
М. Дардаи
61'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
К. Боатенг
60'
Замена
Д. Зелке
️️️️
И. Бельфодиль
59'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Хргота
51'
Желтая карточка
Х. Нильсен
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
М. Платтенхардт
46'
Желтая карточка
К. Боатенг
43'
Замена
Л. Гехтер
️️️️
Д. Боята
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
18
Диксон Абиама
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Шволов
4
Штарк
28
Боята
31
Дардаи
21
Платтенхардт
29
Тусар
42
Зеефуик
8
Сердар
9
Маолида
27
Боатенг
19
Бельфодиль
4-1-1-1-3
30
Бурхерт
28
Мейерхофер
5
Бауэр
24
Виргевер
15
Виллемс
13
Грисбек
30
Зегуйн
28
Дудзяк
10
Хргота
10
Иттен
7
Нильсен
21
Платтенхардт
27
Ястржембски
27
Ястржембски
21
Платтенхардт
27
Боатенг
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
27
Боатенг
28
Боята
44
Гехтер
44
Гехтер
28
Боята
9
Маолида
5
Рихтер
5
Рихтер
9
Маолида
19
Бельфодиль
9
Зелке
9
Зелке
19
Бельфодиль
30
Зегуйн
29
Файн
29
Файн
30
Зегуйн
15
Виллемс
5
Барри
5
Барри
15
Виллемс
10
Иттен
18
Абиама
18
Абиама
10
Иттен
28
Дудзяк
18
Левелинг
18
Левелинг
28
Дудзяк
Остались в запасе
Герта
Гройтер Фюрт
53
Оливер Кристенсен
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
33
Мариус Функ
ВР
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
Остались в запасе
33
Мариус Функ
ВР
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Герта - Гройтер Фюрт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
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