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Кевин-Принс Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
Завершил карьеру
6 марта 1987 (39), Берлин
#27 | Полузащитник
185 см | 86 кг
Гана | Германия
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Публикации
Экс-игрок «Барсы» признался в любви «Реалу»: «Мне приходилось врать»
5 февраля
3
Боатенг признался, что «Барселона» не могла подписать его без одобрения Месси
2025.11.29 13:12
Игравший за «Барсу» Боатенг признался, что болеет за «Реал»: «Еще я соврал, что Месси – лучший в мире»
2023.10.04 08:11
1
Экс-игрок «Барселоны» анонсировал завершение карьеры
2023.08.12 12:32
Пост
Топ-5 лучших и худших трансферов «Барселоны» с 2017 года
2023.07.14 10:01
Фото
Пышногрудая жена Боатенга выложила серию фото в купальнике
2023.03.29 21:05
1
Пост
Де Росси – в «Боке», Вальдес – в «МЮ»: какие рандомные трансферы в футболе вы знаете
2022.09.28 13:20
3
Видео
Боатенг заказал 2023 бесплатных кебаба для болельщиков «Герты» в честь продления контракта с клубом
2022.06.25 12:27
2
Видео
Кевин-Принс Боатенг спустя 14 лет вернулся в «Герту»
2021.06.23 19:45
Кевин-Принс Боатенг: «Переход Месси в «Наполи» в память о Марадоне стал бы мировым сюжетом»
2020.12.11 21:15
2
Фото
Кевин-Принс Боатенг подписал контракт с «Монцей» Берлускони
2020.09.28 20:35
Жена Кевина-Принса Боатенга: «Если мы занимаемся сексом семь-десять раз в неделю, это не значит, что я нимфоманка»
2020.05.03 00:47
11
Кевин-Принс Боатенг назвал трех лучших игроков, с которыми выступал
2020.04.17 22:56
«Бешикташ» арендовал Кевина-Принса Боатенга
2020.02.01 02:13
1
AS: «Барселона» год назад вместо покупки Холанда взяла в аренду Боатенга
2020.01.05 15:27
3
Кевин-Принс Боатенг: «Дембеле – как малое дитя. Нельзя, чтобы 18-летний парень получал 4 миллиона в год»
2019.09.11 15:29
4
Боатенг может перейти из «Сассуоло» в «Айнтрахт» за 1 миллион
2019.07.28 00:22
2
Генеральный директор «Сассуоло»: «Барселона» выкупит Боатенга»
2019.07.02 06:44
2
AS: летом «Барселона» может расстаться с 10 игроками
2019.05.09 17:59
12
Marca: «Барселона» не будет выкупать Боатенга у «Сассуоло»
2019.02.26 13:59
2
Воры ограбили дом Боатенга на 300 тысяч. В это время футболист был на матче с «Вальядолидом»
2019.02.17 11:36
1
Don Balon: Месси потребовал убрать Мурильо и Боатенга из состава «Барселоны» до конца сезона
2019.02.12 13:54
16
Боатенг: «Трудно отказать «Барселоне». Надеюсь забить в следующем класико»
2019.01.23 01:52
2
Кевин-Принс Боатенг: «Месси – лучший футболист в этом мире. В любом мире»
2019.01.22 17:25
9
Боатенг – о трансфере в «Барселону»: «Сбылась моя мечта»
2019.01.22 11:23
2
Официально
«Барселона» объявила о подписании Боатенга
2019.01.21 23:31
6
Кевин-Принс Боатенг прибыл в Барселону
2019.01.21 23:05
2
«Барса», я иду». Кевин-Принс Боатенг подтвердил переход в «Барселону»
2019.01.21 21:31
11
Sky Sport Italia: Кевин-Принс Боатенг попрощался с партнерами по «Сассуоло». Завтра он пройдет медосмотр для «Барселоны»
2019.01.21 18:51
16
Ди Марцио: Кевин-Принс Боатенг близок к переходу в «Барселону»
2019.01.21 15:25
6
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