Боатенг может перейти из «Сассуоло» в «Айнтрахт» за 1 миллион

Защитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг может перейти в «Айнтрахт». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, трансфер зависит от жены футболиста. Пока он выступал за «Барселону», супруги жили раздельно. Если она согласится на переезд во Франкфурт, то трансфер может состояться. Сумма перехода оценивается в 1 миллион евро.