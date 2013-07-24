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Серия А 2026/2027
Команды
Сассуоло
€ 205 млн
Сассуоло
Сассуоло
Серия А 2026/2027
Стадион:
Читта дель Триколоре
Сайт:
http://www.sassuolocalcio.it
Тренер:
Альберто Аквилани
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Сассуоло» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Сассуоло» – «Ювентус»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
12 сентября
«Болонья» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Болонья» – «Сассуоло»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Сассуоло» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Сассуоло» – «Торино»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Италии 2026/2027
28 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Трансляция
«Аталанта» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Аталанта» – «Сассуоло»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
22 августа
Фото
«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
Участник ЧМ-2026 оказался наркоманом
24 июля
13
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
25 июня
1
Названы сроки восстановления игрока, получившего переломы в матче ЧМ-2026
19 июня
1
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Трансляция
«Парма» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Парма» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.70
23 мая
«Интер» рассматривает четырех защитников
19 мая
Трансляция
«Сассуоло» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Сассуоло» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.92
16 мая
Трансляция
«Торино» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026
8 мая
«Торино» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.85
7 мая
Трансляция
«Сассуоло» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Сассуоло» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.72
2 мая
Трансляция
«Фиорентина» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«Фиорентина» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
26 апреля
Трансляция
«Сассуоло» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026
17 апреля
«Сассуоло» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
16 апреля
Трансляция
«Дженоа» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
«Дженоа» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 2.20
11 апреля
Трансляция
«Сассуоло» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
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3
4
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