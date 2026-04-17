Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Комо», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Комо»