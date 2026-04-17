17.04.2026, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Сассуоло
4-3-3
13
Турати
25
Кулибали
21
Идзес
4
Мухаремович
6
Валюкевич
8
Коне
42
Торстведт
18
Матич
45
Лорьенте
20
Вольпато
8
Нзола
4-3-1-2
1
Бутез
28
Смольчич
14
Рамон
2
Кемпф
18
Морено
6
Какере
18
Пас
16
Батурина
38
Диао
7
Мората
33
Да Кунья
28
Смольчич
31
Войвода
31
Войвода
28
Смольчич
6
Какере
23
Перроне
23
Перроне
6
Какере
38
Диао
17
Родригес
17
Родригес
38
Диао
33
Да Кунья
19
Кюн
19
Кюн
33
Да Кунья
16
Батурина
11
Дувикас
11
Дувикас
16
Батурина
Остались в запасе
Сассуоло
Комо
Главный тренер
Фабио Гроссо
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Сассуоло
Точно не сыграют
Комо
Точно не сыграют
Статистика матча Сассуоло - Комо
3
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
14
11
Количество передач
235
528
Сейвы
2
2
Точность передач %
71
91
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.59
xGP (предотвращенные голы)
-1.38
-1.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Комо», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»