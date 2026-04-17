Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Сассуоло» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

«Сассуоло» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

17 апреля, 18:20
Сассуоло
17.04.2026, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Комо
42' К. Вольпато 44' М. Нзола
45+2' Н. Пас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сассуоло
13
Стефано Турати
ВР
25
Войо Кулибали
ЛЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ПЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
42
Кристиан Торстведт
ЦП
18
Неманья Матич
(К) ЦП
8
М'Бала Нзола
ЦФ
20
Кристиан Вольпато
ЦФ
45
Арман Лорьенте
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Комо
1
Жан Бутез
ВР
18
Альберто Морено
ЛЗ
14
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ПЗ
6
Максанс Какере
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
38
Ассане Диао
ЛВ
33
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Комо
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
31
Мергим Войвода
ПЗ
23
Максимо Перроне
ОП
17
Хесус Родригес
ЛВ
19
Николас Кюн
ПВ
11
Анастасиос Дувикас
ЦФ
4-3-3
13
Турати
25
Кулибали
21
Идзес
4
Мухаремович
6
Валюкевич
8
Коне
42
Торстведт
18
Матич
45
Лорьенте
20
Вольпато
8
Нзола
4-3-1-2
1
Бутез
28
Смольчич
14
Рамон
2
Кемпф
18
Морено
6
Какере
18
Пас
16
Батурина
38
Диао
7
Мората
33
Да Кунья
28
Смольчич
31
Войвода
31
Войвода
28
Смольчич
6
Какере
23
Перроне
23
Перроне
6
Какере
38
Диао
17
Родригес
17
Родригес
38
Диао
33
Да Кунья
19
Кюн
19
Кюн
33
Да Кунья
16
Батурина
11
Дувикас
11
Дувикас
16
Батурина
Остались в запасе
Сассуоло
Комо
Главный тренер
Фабио Гроссо
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
44
Никола Чавлина
ВР
21
Noel Tornqvist
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Сассуоло
Точно не сыграют
Дэррил Бакола
АП
Доменико Берарди
ПВ
Даниэль Болока
ЦП
Фали Канде
ЛЗ
Джош Доиг
ЛЗ
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Филиппо Романья
ЦЗ
Комо
Точно не сыграют
Джейден Аддаи
ПВ
Серхи Роберто
ЦП
Статистика матча Сассуоло - Комо
3
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
14
11
Количество передач
235
528
Сейвы
2
2
Точность передач %
71
91
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.59
xGP (предотвращенные голы)
-1.38
-1.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Комо», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Комо»

«Сассуоло» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Сассуоло
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Участник ЧМ-2026 оказался наркоманом
24 июля
13
Определен футболист, которым «восхищаются абсолютно все»
24 июля
3
40-летний Модрич поделился эмоциями от продления контракта с «Миланом»
24 июля
67-летний Анчелотти определился со своим будущим
23 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+