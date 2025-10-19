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Серия А 2026/2027
Команды
Комо
Сеск Фабрегас
Сеск Фабрегас
Комо
Испания
4 мая 1987 (39)
Тренер
Статистика
Новости
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
7
Лига чемпионов. «Комо» Сеска поиздевался над «Манчестер Юнайтед» (4:1)
21 октября
6
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
23 сентября
3
Фабрегас оценил разгромную победу «Комо» в дебютном матче в Лиге чемпионов
11 сентября
Гурцкая раскрыл, почему Сперцян перешел в «Аль-Ахли» вместо «Комо»
15 июля
3
Фабрегас не покупает дочери телефон: «Она одна такая в классе»
10 июня
5
«Барселона» определилась с главным кандидатом на замену Флику
8 июня
3
Сперцян приостановил переговоры с «Аль-Ахли» из-за европейского клуба
4 июня
13
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal
2 июня
2
Талалаев: «Моуринью не номер один, мне ближе Алонсо, Де Дзерби переоценен»
12 мая
2
«Челси» рассматривает пять тренеров
5 мая
1
Фабрегас отреагировал на возможное возвращение в «Челси»
25 апреля
Легенда «Арсенала» может возглавить «Челси»
25 марта
2
Экс-футболист «Барселоны» может возглавить «Реал»
10 марта
1
«Ты идиот и ребенок»: подробности стычки между Аллегри и Фабрегасом
19 февраля
Фабрегас сделал заявление в стиле Черчесова
14 февраля
Азар назвал идеального тренера для «Челси»
5 февраля
2
«Манчестер Сити» выберет преемника для Гвардиолы среди трех тренеров
2 февраля
3
Беллингем стал рекордсменом Лиги чемпионов
28 января
«Спартаку» предложили другого иностранного тренера – Аршавин сказал, что специалиста перехватит «Барселона»
16 января
4
«Челси» вычеркнул трех тренеров из списка кандидатов на замену Мареске
2 января
2
Серия А. «Комо» Фабрегаса победил «Ювентус» (2:0)
2025.10.19 15:30
Президент «Барселоны» выбрал тренера на замену Флику
2025.10.17 14:14
2
Стало известно, почему Сперцян не перешел в клуб Серии A
2025.07.10 12:37
1
В «Интере» определились с альтернативой для Фабрегаса
2025.06.04 22:44
«Интер» выбирает между двумя тренерами
2025.06.03 18:41
7
«Комо» готов потратить 100 миллионов, чтобы сохранить Фабрегаса
2025.05.14 12:48
Экс-партнер Аршавина – фаворит на замену Алонсо в «Байере»
2025.05.10 08:38
«Байер» рассматривает трех тренеров на замену Хаби Алонсо
2025.05.05 18:57
1
Фабрегас может вернуться в АПЛ летом
2025.04.25 00:08
2
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Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
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