Президент «Барселоны» выбрал тренера на замену Флику

Сегодня, 14:14
2

В «Барселоне» обсуждают кандидатуру преемника Ханса-Дитера Флика.

Сообщалось, что немец может в скором времени уйти в отставку по двум причинам.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта хотел бы вернуть в команду Луиса Энрике, но тренер всем доволен в «ПСЖ» и пока не собирается менять клуб.

В связи с этим глава каталонского клуба склоняется к приглашению Сеска Фабрегаса.

  • 38-летний Фабрегас – воспитанник «Барселоны».
  • За главную команду он выступал с 2011 по 2014 год.
  • С июля 2024-го возглавляет «Комо».

Еще по теме:
Ямаля не наказали за опоздание – игроки «Барсы» недовольны этим решением 3
Известна причина, почему «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире Эль Класико 10
«Барселона» рассматривает трех тренеров на замену Флику 2
Источник: Don Balon
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Комо Флик Ханс-Дитер Фабрегас Сеск Лапорта Жоан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
гууд
1760701012
Александр Глеб! только он справиться с ситуацией и засадит полное поле картошки!))))
FFR
1760703402
Несерьезное предположение, до конца сезона много чего может произойти. Если Барселона возьмет кубок ЛЧ, то никто его увольнять не будет.
Главные новости
Кураньи раскрыл, на какую сумму ограбили его дом в Штутгарте
16:29
Флик отреагировал на новость о вмешательстве Деку в ситуацию с Ямалем
16:16
Радимов встал на защиту «Зенита»: «Некоторые комментарии просто не могу понять»
15:59
8
Семак назвал двух игроков «Зенита», получивших травмы в сборных
15:39
2
Сперцяна после расистского скандала убрали из претендентов на премию «Джентльмен года»
15:30
21
На Кипре застрелили президента клуба, в котором работал Кержаков
15:15
Реакция Ловчева на резонансное высказывание Станковича
15:00
3
Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
14:42
6
Талалаев упрекнул Радимова: «Была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его делать не стал»
14:28
3
Президент «Барселоны» выбрал тренера на замену Флику
14:14
2
