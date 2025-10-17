Президент «Барселоны» выбрал тренера на замену Флику

В «Барселоне» обсуждают кандидатуру преемника Ханса-Дитера Флика.
Сообщалось, что немец может в скором времени уйти в отставку по двум причинам.
Президент «Барсы» Жоан Лапорта хотел бы вернуть в команду Луиса Энрике, но тренер всем доволен в «ПСЖ» и пока не собирается менять клуб.
В связи с этим глава каталонского клуба склоняется к приглашению Сеска Фабрегаса.
- 38-летний Фабрегас – воспитанник «Барселоны».
- За главную команду он выступал с 2011 по 2014 год.
- С июля 2024-го возглавляет «Комо».
Источник: Don Balon