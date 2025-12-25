Порванную футболку Марадоны, в которой он играл за «Барселону», продали на аукционе за рекордную сумму

Порванную футболку легендарного нападающего Диего Марадоны купили на аукционе Matchday Football Auctions.

Стоимость лота составила 123,6 тысячи евро, а с учетом комиссии в 23% общая выплата составила 152,2 тысячи. Это самая дорогая среди клубных футболок Марадоны, проданных на аукционах.

В ней аргентинец сыграл за «Барселону» в финале Кубка Испании 1984 года с «Атлетиком» (0:1). После матча завязалась драка, в результате которой аргентинцу и порвали форму.

«Футболку в раздевалке подобрала сотрудница прачечной из отдела экипировки клуба. Поскольку ее было невозможно отремонтировать, она сохранила форму в качестве сувенира.

Спустя годы она подарила футболку знакомому мужчине, а затем по наследству она перешла к его сыну. Это сокровище оставалось в семье четыре десятилетия, пока владелец не решил выставить футболку на аукцион.

Повреждения делают майку уникальной, поскольку разрыв ткани, его протяженность и форма являются гарантией подлинности», – говорится в описании лота.

​​​​​​​