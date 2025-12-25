Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Порванную футболку Марадоны, в которой он играл за «Барселону», продали на аукционе за рекордную сумму

Порванную футболку Марадоны, в которой он играл за «Барселону», продали на аукционе за рекордную сумму

Сегодня, 16:20

Порванную футболку легендарного нападающего Диего Марадоны купили на аукционе Matchday Football Auctions.

Стоимость лота составила 123,6 тысячи евро, а с учетом комиссии в 23% общая выплата составила 152,2 тысячи. Это самая дорогая среди клубных футболок Марадоны, проданных на аукционах.

В ней аргентинец сыграл за «Барселону» в финале Кубка Испании 1984 года с «Атлетиком» (0:1). После матча завязалась драка, в результате которой аргентинцу и порвали форму.

«Футболку в раздевалке подобрала сотрудница прачечной из отдела экипировки клуба. Поскольку ее было невозможно отремонтировать, она сохранила форму в качестве сувенира.

Спустя годы она подарила футболку знакомому мужчине, а затем по наследству она перешла к его сыну. Это сокровище оставалось в семье четыре десятилетия, пока владелец не решил выставить футболку на аукцион.

Повреждения делают майку уникальной, поскольку разрыв ткани, его протяженность и форма являются гарантией подлинности», – говорится в описании лота.

​​​​​​​

  • Он играл за «Барселону» в 1982–1984 годах.
  • Аргентинец скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Еще по теме:
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
Рейтинг самых дорогих составов клубов от Transfermarkt 1
Ямаль рассказал о необычной привычке 2
Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Марадона Диего
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Определено открытие года в российском футболе
18:33
Реакция Бубнова на нового тренера «Спартака»
18:14
Баринов сделал комплимент будущему партнеру по ЦСКА
17:53
1
Болельщикам «Спартака» сообщили, чего ждать от предполагаемого нового тренера Карседо
17:28
1
Определен легионер года в российском футболе
16:45
2
Российский игрок включен в рейтинг лучших вратарей мира до 20 лет вне топ-5 лиг
16:35
1
«Локомотив» намерен сохранить Пруцева и может предложить «Спартаку» Ракова
16:12
4
ФотоСтала известна сумма, за которую футболку Сафонова с финала Межконтинентального кубка продали на аукционе
15:59
Игрок «Зенита» высказался о бесах в голове Глушенкова
15:46
6
ЦСКА расстанется с нападающим
15:37
3
Все новости
Все новости
ФотоПорванную футболку Марадоны, в которой он играл за «Барселону», продали на аукционе за рекордную сумму
16:20
ФотоРейтинг самых дорогих составов клубов от Transfermarkt
11:58
1
Аршавин – о футболе «Атлетико» с Симеоне: «Это не мое»
09:04
Ямаль рассказал о необычной привычке
08:28
2
Винисиус раздумывает об уходе из «Реала» после свиста фанатов
23 декабря
4
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
23 декабря
Эндрик в январе покинет «Реал»: подробности
22 декабря
Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» закончил карьеру в 32 года
22 декабря
1
Ямаль запустил свой ютуб-канал
22 декабря
Стала известна реакция Винисиуса на свист фанатов «Реала»
22 декабря
Рафинья отреагировал на непопадание в сборную года от ФИФА
22 декабря
Примера. «Барселона» в большинстве победила «Вильярреал» (2:0)
21 декабря
Футболист «Барселоны» пропустит до четырех месяцев
21 декабря
ФотоРеакция Роналду на то, что Мбаппе повторил его рекорд в «Реале»
21 декабря
4
Мбаппе повторил рекорд Роналду в «Реале»
21 декабря
2
Примера. «Реал» оказался сильнее «Севильи» (2:0) в большинстве, Мбаппе забил в день рождения
21 декабря
Фото«Сосьедад» Захаряна назначил американского тренера
20 декабря
В Испании раскрыли, почему Флик не продлевает контракт с «Барселоной»
19 декабря
2
Летний новичок «Реала» задумался о смене команды
19 декабря
1
Марсело назвал игрока «Барселоны», которого забрал бы в «Реал»
19 декабря
1
Тер Стеген принял решение о будущем в «Барселоне»
19 декабря
Определен фаворит Евро-2028
19 декабря
В «Барселоне» вычислили игрока, сливавшего секретную информацию прессе
19 декабря
2
Левандовски принял важное решение о своем будущем в «Барселоне»
18 декабря
1
Стали известны дата и место Финалиссимы-2026 между Испанией и Аргентиной
18 декабря
Жена Рафиньи иронично отреагировала на непопадание мужа в сборную года от ФИФА
16 декабря
2
Президент «Барселоны» Лапорта дерзко ответил Пересу
16 декабря
1
Хаби Алонсо озвучил позицию по «делу Негрейры»
16 декабря
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 