Реакция Флика на победу «Барселоны» над «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги гостевого матча 27-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0).

«Конечно, я всегда горжусь игроками, правда, но я особенно ценю эту особую атмосферу внутри команды, а также то, как они сплочены, окружающую обстановку, все это – просто фантастика. Я действительно ценю то, что вижу.

Сегодня я не нервничал. Я видел игроков после победы [над «Атлетико»] со счетом 3:0 и был уверен в них. Это то, к чему мы стремимся: создать отличную атмосферу и сосредоточиться на ежедневных тренировках.

Сегодня было понятно, что победить на этом великолепном стадионе против отличной команды с замечательными болельщиками будет непросто. Это потрясающе – победить здесь.

Ферран? Сейчас у него нет уверенности в себе, но мы работаем над этим. В матчах важно пробовать все. Он в хорошей форме, он быстр, и сейчас ему просто немного не везет, но если я могу ему помочь, то я это сделаю», – сказал Флик.