Арбелоа прокомментировал героическую победу «Реала» над «Сельтой»

Вчера, 09:03

Альваро Арбелоа, главный тренер «Реала», прокомментировал победу над «Сельтой» (2:1) в Ла Лиге.

«Реал», по словам Арбелоа, настраивается на борьбу за чемпионство и рассчитывает на игроков, которые выходят на поле, несмотря на кадровые проблемы.

«Конечно, впереди еще очень много матчей, все будут за что-то бороться, и каждый матч будет как война. Все игроки заслуживают большой похвалы, учитывая то, как «Сельта» играла в последнее время. Я очень доволен отношением к делу, доволен теми, кто захотел приехать», – сказал Арбелоа.

Также Арбелоа высказался о роли игроков основы и воспитанников, а еще отдельно отметил Ферлана Менди и Арду Гюлера.

«Он вернулся после большой паузы и многих месяцев без матчей. Мы пошли на риск, потому что мне не хотелось, чтобы он играл все 90 минут, но по ходу матча это оказалось необходимо. С ним «Реалу» проще выигрывать. Нам нужны такие игроки, которые помогают каждый день и показывают уровень каждый раз, когда выходят», – заявил Арбелоа о Менди.

«Не знаю, есть ли какой-то главный тренер, который дал Гюлеру столько минут. Нет никого, кто дал бы ему больше. Я очень доволен им», – добавил он.

  • «Реал» добыл победу на 90+4 минуте. Решающий гол забил полузащитник Федерико Вальверде.
  • Мадридцы по потерянным очкам отстают от «Барселоны» на четыре балла.
  • После игры с «Сельтой» «Реал» проведет следующий матч против «Манчестер Сити».

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Сельта Арбелоа Альваро
