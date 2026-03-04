Футболист «Реала» почти три года играл с надорванной связкой колена

Нападающий «Реала» Родриго давно испытывал проблемы с правым коленом.

Он надорвал переднюю крестообразную связку еще в 2023 году в расположении сборной Бразилии.

С тех пор Родриго играл с частичным разрывом «крестов». Клубные врачи решили, что футболисту не нужна операция.

Вингер проходил консервативное лечение, которое позволяло ему избежать хирургического вмешательства, но с риском более серьезной травмы.

В итоге Родриго выбыл на десять месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки колена и латерального мениска.