Мостовой выбрал лучшего форварда РПЛ за последние 10 лет

4 марта, 18:45
5

Александр Мостовой ответил, какого нападающего считает лучшим в чемпионате России по итогам десятилетия.

«Кордоба – козырь «Краснодара» в борьбе за чемпионство. Ни один другой клуб не имеет в составе игрока такого класса.

Дуран из «Зенита»? Его пока в деле никто не видел. Два матча он сыграл, пока ничего не показал. То, что играл в АПЛ, – всe это какие-то былые заслуги.

А Кордоба – лучший форвард РПЛ за последние 10 лет. Любой тренер мечтает иметь в составе такого игрока. Он и забьeт, и отдаст, и за мяч наверху зацепится – идеальный нападающий», – заявил Мостовой.

  • 32-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года.
  • Клуб РПЛ тогда заплатил «Герте» 20 миллионов евро за трансфер.
  • Колумбийский форвард забил 70 голов и сделал 33 ассиста в 140 матчах.
  • У него контракт с краснодарцами до лета 2027-го с опцией продления еще на год.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1772639321
Разве Кордоба забил больше Дзюбы? Лучший тот, кто забил больше.
Ответить
Artemka444
1772639408
Смешно конечно слушать Мостового
Ответить
СильныйМозг
1772639637
И кстати, если что, то Малком, тоже нападащий.
Ответить
Император 1
1772644404
Даку. кордобаба— симулянт, провокатор и нытик
Ответить
k611
1772646308
Сколько людей столько и мнений. Но пока ни один нападающий не побил рекорд Олега Веретенникова по количеству голов за один сезон (25 мячей в 29 матчах).
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
18
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
13
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
110
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Тренер «Оренбурга» оценил положение клуба в таблице РПЛ после победы над «Зенитом»
15:34
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
110
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
5
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
13
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
6
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
09:05
1
