Мостовой выбрал лучшего форварда РПЛ за последние 10 лет

Александр Мостовой ответил, какого нападающего считает лучшим в чемпионате России по итогам десятилетия.
«Кордоба – козырь «Краснодара» в борьбе за чемпионство. Ни один другой клуб не имеет в составе игрока такого класса.
Дуран из «Зенита»? Его пока в деле никто не видел. Два матча он сыграл, пока ничего не показал. То, что играл в АПЛ, – всe это какие-то былые заслуги.
А Кордоба – лучший форвард РПЛ за последние 10 лет. Любой тренер мечтает иметь в составе такого игрока. Он и забьeт, и отдаст, и за мяч наверху зацепится – идеальный нападающий», – заявил Мостовой.
- 32-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года.
- Клуб РПЛ тогда заплатил «Герте» 20 миллионов евро за трансфер.
- Колумбийский форвард забил 70 голов и сделал 33 ассиста в 140 матчах.
- У него контракт с краснодарцами до лета 2027-го с опцией продления еще на год.
Источник: «Советский спорт»