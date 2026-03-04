Мостовой выбрал лучшего форварда РПЛ за последние 10 лет

Александр Мостовой ответил, какого нападающего считает лучшим в чемпионате России по итогам десятилетия.

«Кордоба – козырь «Краснодара» в борьбе за чемпионство. Ни один другой клуб не имеет в составе игрока такого класса.

Дуран из «Зенита»? Его пока в деле никто не видел. Два матча он сыграл, пока ничего не показал. То, что играл в АПЛ, – всe это какие-то былые заслуги.

А Кордоба – лучший форвард РПЛ за последние 10 лет. Любой тренер мечтает иметь в составе такого игрока. Он и забьeт, и отдаст, и за мяч наверху зацепится – идеальный нападающий», – заявил Мостовой.