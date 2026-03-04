Бубнов присоединился к критике Галактионова: «Он достал очень сильно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил резонансное заявление Наира Тикнизяна.

Игрок «Црвены Звезды» раскритиковал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, сказав: «Где его мужское начало?»

41-летний специалист в ответ уличил Тикнизяна в «целенаправленной дестабилизации обстановки в команде».

– Тикнизян несколько дней назад в интервью жeстко прошeлся по Галактионову, отметив, что специалисту не хватает мужского начала, в нeм нет авторитета. Галактионов сказал про Тикнизяна, что к этим фразам надо относиться аккуратно.

– Я согласен с ним полностью.

– С Тикнизяном?

– Да. И согласен с тем, что этот… Вот как Галактионов даeт интервью, как говорит, он, во-первых, очень часто лукавит. Говорит одно игрокам… С Дзюбой, какой бы там Дзюба ни был, там конфликт был.

У него со всеми, особенно с ведущими [игроками возникает конфликт]. Я уж не говорю про пацанов. Он там что хочет, то и делает.

– Галактионов сказал, что это какая-то спланированная акция против «Локомотива».

– Особенно против него, да? Он этого Тикнизяна так достал, что тот потом пошeл к Станковичу и оттуда уже сказал. Здесь даже не говорил [ничего]. Он не хотел конфликт этот выносить, понимаешь?

А там он сказал, потому что он его достал. Очень сильно. И самое главное, что он не хотел уходить из «Локомотива». И вообще из России.

И он бы играл здесь, тут и «Зенит» [проявлял интерес], то есть он игрок хорошего уровня. А здесь, значит, накипело. И очень сильно.