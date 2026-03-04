Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Бубнов присоединился к критике Галактионова: «Он достал очень сильно»

Бубнов присоединился к критике Галактионова: «Он достал очень сильно»

4 марта, 19:04
4

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил резонансное заявление Наира Тикнизяна.

  • Игрок «Црвены Звезды» раскритиковал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, сказав: «Где его мужское начало?»
  • 41-летний специалист в ответ уличил Тикнизяна в «целенаправленной дестабилизации обстановки в команде».

– Тикнизян несколько дней назад в интервью жeстко прошeлся по Галактионову, отметив, что специалисту не хватает мужского начала, в нeм нет авторитета. Галактионов сказал про Тикнизяна, что к этим фразам надо относиться аккуратно.

– Я согласен с ним полностью.

– С Тикнизяном?

– Да. И согласен с тем, что этот… Вот как Галактионов даeт интервью, как говорит, он, во-первых, очень часто лукавит. Говорит одно игрокам… С Дзюбой, какой бы там Дзюба ни был, там конфликт был.

У него со всеми, особенно с ведущими [игроками возникает конфликт]. Я уж не говорю про пацанов. Он там что хочет, то и делает.

– Галактионов сказал, что это какая-то спланированная акция против «Локомотива».

– Особенно против него, да? Он этого Тикнизяна так достал, что тот потом пошeл к Станковичу и оттуда уже сказал. Здесь даже не говорил [ничего]. Он не хотел конфликт этот выносить, понимаешь?

А там он сказал, потому что он его достал. Очень сильно. И самое главное, что он не хотел уходить из «Локомотива». И вообще из России.

И он бы играл здесь, тут и «Зенит» [проявлял интерес], то есть он игрок хорошего уровня. А здесь, значит, накипело. И очень сильно.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Локомотив Црвена Звезда Тикнизян Наир Галактионов Михаил Бубнов Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1772640532
Дом-2 какой-то
Ответить
Цугундeр
1772641022
Пучеглазый мальчуган. несмотря на определённый талант, монотонно и равномерно теряет лидеров..Тикнизян, Дзюба, Баринов..( Неумение договариваться и процветающий нарциссизм может потянуть за собой и проблемы с "золотыми парашютами".. Карпукас, Воробьёв, и.., Батраков тьфу-тьфу . Пиняев, как никому уже не нужная вишня на хлебе с маслом, даже не считается...
Ответить
...уефан
1772641328
...ну-да, а вы сидите вдвоём и обсуждаете третьего в его отсутствии, и при этом считаете себя мужиками. Я х*ею!...
Ответить
СильныйМозг
1772642609
Бубнову, пора на печь и пускать газы там.
Ответить
