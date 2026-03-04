Орлов обратился к болельщикам «Зенита»: «Нужно терпеть»

Комментатор Геннадий Орлов призвал болельщиков «Зенита» запастись терпением.

С таким обращением он выступил после просмотра двух матчей петербургской команды после зимней паузы.

«Болельщикам «Зенита» нужно терпеть, а «Зениту» – наращивать [обороты] от матча к матчу», – сказал Орлов.