Орлов обратился к болельщикам «Зенита»: «Нужно терпеть»

Комментатор Геннадий Орлов призвал болельщиков «Зенита» запастись терпением.
С таким обращением он выступил после просмотра двух матчей петербургской команды после зимней паузы.
«Болельщикам «Зенита» нужно терпеть, а «Зениту» – наращивать [обороты] от матча к матчу», – сказал Орлов.
- Зенитовцы дважды победили «Балтику» – в 19-м туре РПЛ и 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- В обоих случаях команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 1:0.
- В чемпионате России «Зенит» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.
- В Кубке их следующим соперником будет «Ростов» или «Динамо Мх».
