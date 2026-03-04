Реакция Мостового на празднование Соболева после гола «Балтике»

Александр Мостовой высказался о том, как нападающий «Зенита» Александр Соболев отпраздновал первый забитый мяч за последние пять месяцев.

Петербуржцы прошли «Балтику» во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Соболев вышел на замену и забил единственный гол в матче на 79-й минуте.

Он отличился в официальной игре впервые с 27 сентября, прервав 12-матчевую сухую серию.

После гола форвард выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

«Его можно понять. Его постоянно чихвостят, что он плохой футболист. Все понимают, что он перешел из «Спартака», и за ним долго будет тянуться шлейф негатива. А тем более когда «Зенит» не выигрывает.

Когда выигрываешь, ты хороший, тебя носят на руках. Когда проигрываешь, те же самые втыкают тебе в спину вилки и ножи», – заявил Мостовой.