Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Мостового на празднование Соболева после гола «Балтике»

Реакция Мостового на празднование Соболева после гола «Балтике»

4 марта, 16:20
17

Александр Мостовой высказался о том, как нападающий «Зенита» Александр Соболев отпраздновал первый забитый мяч за последние пять месяцев.

  • Петербуржцы прошли «Балтику» во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Соболев вышел на замену и забил единственный гол в матче на 79-й минуте.
  • Он отличился в официальной игре впервые с 27 сентября, прервав 12-матчевую сухую серию.
  • После гола форвард выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

«Его можно понять. Его постоянно чихвостят, что он плохой футболист. Все понимают, что он перешел из «Спартака», и за ним долго будет тянуться шлейф негатива. А тем более когда «Зенит» не выигрывает.

Когда выигрываешь, ты хороший, тебя носят на руках. Когда проигрываешь, те же самые втыкают тебе в спину вилки и ножи», – заявил Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой указал на судейскую ошибку в матче «Ростов» – «Балтика» 22
Мостовой предостерег Карседо: «Тогда это будет чемодан, вокзал» 6
Мостовой определил, кто финиширует в РПЛ выше – «Спартак» или «Балтика» 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Балтика Соболев Александр Мостовой Александр
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772630579
Только вреда от Соболя, к сожалению, больше, чем пользы
Ответить
NewLife
1772630744
Обычный нападающий в обычной игре забил обычный гол, а Бомбардир уже второй день писает кипятком и забрызгивает все новостное пространство)
Ответить
subbotaspartak
1772631594
...те же самые втыкают тебе в спину вилки и ножи», – а то и ниже спины....
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772633081
Зашкварился разок, теперь не отмыться. Гыгыгы
Ответить
BoevStas1
1772634012
Не в этом дело,а просто он человек гавно….
Ответить
СПОРТ 21 века
1772663339
Как бы странно это ни звучало, но Соболев вполне способен посадить молодого колумбийца на лавку. У Александра есть негативный опыт (его ненавидят), следовательно, он будет более принципиален, чем какой-то легионер. Русский мужик в своей стране всегда будет больше хотеть свою женщину, чем иностранку. Поэтому, подводя итог этой аллегории, у Соболева есть шанс перезапустить свою карьеру. Когда-то это сделал Дзюба в тульском Арсенале. Теперь подходит время Александра...
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
17
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
12
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
110
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
02:00
Шалимов высказался о поведении Соболева
Вчера, 23:17
Сычев вступился за критикуемого спартаковца Максименко
Вчера, 16:21
1
Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 13:59
9
«Задолбали уже»: Ловчев пояснил, что ему не нравится в Кубке России
Вчера, 13:15
2
Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку»
Вчера, 12:23
2
ВидеоМор заявил, что в 90-е спартаковца Джику избили бы
Вчера, 12:07
2
Гаджиев знает, как «Спартаку» смыть позор после 2:5 от «Динамо»
Вчера, 11:19
2
Павлюченко резко высказался о «Спартаке» после 2:5 в дерби
Вчера, 09:17
5
Ловчев выделил «бездарнейшую» линию в «Спартаке»
Вчера, 08:28
2
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку
Вчера, 08:18
1
Генич осудил поступок ЦСКА
6 марта
14
Руководство ЦСКА и «Краснодара» пообщалось на тему расизма
6 марта
1
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
«Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм»: Байдачный – о Кордобе
6 марта
5
Попов: «Если бы в России был расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы»
6 марта
1
Эмоции Ловчева после 2:5 «Спартака» от «Динамо»
6 марта
11
«Это для вас»: Тюкавин раскрыл, кому посвятил гол «Спартаку»
6 марта
1
Реакция болельщиков «Спартака» на 2:5 от «Динамо»
6 марта
27
Ловчев уличил Кордобу во лжи
6 марта
8
Расписание ближайших матчей Кубка России
6 марта
1
ВидеоВера получил подарок по случаю дебюта за «Локо»
6 марта
1
Бубнов прокомментировал погром «Краснодара» на стадионе ЦСКА
6 марта
4
Эмоции фаната «Динамо» Лещенко на разгром «Спартака»
6 марта
3
Абаскаль отреагировал на разгром «Спартака»
6 марта
2
«Мягкая игрушка, а не команда»: Непомнящий – о «Спартаке»
6 марта
23
Экс-спартаковец Семин прокомментировал 2:5 от «Динамо»
6 марта
1
Мостовой снял ответственность с Карседо за 2:5 от «Динамо»
6 марта
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 