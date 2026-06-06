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  • Тренер сборной Аргентины сделал заявление о состоянии травмированного Месси за 5 дней до старта ЧМ-2026

Тренер сборной Аргентины сделал заявление о состоянии травмированного Месси за 5 дней до старта ЧМ-2026

Сегодня, 10:17
5

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопросы о состоянии здоровья Лионеля Месси.

  • В конце мая нападающий «Интера Майами» получил мышечную травму.
  • Через пять дней стартует ЧМ-2026.
  • Аргентинцы свой первый матч проведут 17 июня против сборной Алжира.

«У Лео все хорошо. Он тренировался вместе с командой, и это важно. Он не полностью изолирован, он идет на поправку.

Возможно, он примет участие в товарищеских матчах и выйдет на поле. В любом случае ему уже намного лучше, и это нас успокаивает.

Если кто‑то еще из команды получит травму и не сможет сыграть, мы абсолютно уверены, что сможем подобрать замену», – заявил Скалони.

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Источник: ESPN
Чемпионат мира Интер Майами Аргентина Месси Лионель Скалони Лионель
Комментарии (5)
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zigbert
1780733348
Куда он денется,будет играть на ЧМ.
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Император 1
1780738271
На товарищеские лучше не выпускать, чтобы полностью восстановился
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Romeo 123
1780742698
Этот пешеход и с травмой может по полю походить а за это получить зм
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