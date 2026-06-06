Тренер сборной Аргентины сделал заявление о состоянии травмированного Месси за 5 дней до старта ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопросы о состоянии здоровья Лионеля Месси.

В конце мая нападающий «Интера Майами» получил мышечную травму.

Через пять дней стартует ЧМ-2026.

Аргентинцы свой первый матч проведут 17 июня против сборной Алжира.

«У Лео все хорошо. Он тренировался вместе с командой, и это важно. Он не полностью изолирован, он идет на поправку.

Возможно, он примет участие в товарищеских матчах и выйдет на поле. В любом случае ему уже намного лучше, и это нас успокаивает.

Если кто‑то еще из команды получит травму и не сможет сыграть, мы абсолютно уверены, что сможем подобрать замену», – заявил Скалони.