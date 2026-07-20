Главный тренер сборной Аргентины заплакал после поражения в финале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог сдержать эмоций на пресс-конференции после финала ЧМ-2026 с Испанией (0:1).

Он несколько раз начинал плакать, но затем возвращался к ответам на вопросы. В конце он сказал: «У меня душа болит. Простите», – и покинул зал.

Единственный гол в финале забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

Срок контракта Скалони с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан до 31 декабря 2026 года.

48-летний специалист возглавляет национальную команду с августа 2018 года.

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