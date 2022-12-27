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Лионель Скалони
Тренер
Имя
Лионель
Фамилия
Скалони
Команда
Аргентина
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
16 мая 1978
Статистика
Новости
Посты
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Финалиссима 2022
Чемпионат мира 2022
Кубок Америки 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Кубок Америки 2019
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Аргентина
5
4
0
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
11.06.2022
Бразилия
0 : 0
Аргентина
05.06.2022
Аргентина
5 : 0
Эстония
16.11.2022
ОАЭ
0 : 5
Аргентина
24.09.2022
Аргентина
3 : 0
Гондурас
28.09.2022
Аргентина
3 : 0
Ямайка
27 февраля
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Скалони – лучший тренер 2022 года по версии ФИФА
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10:44
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18 января
12:35
Скалони назвал компонент, в котором Месси лучший в мире
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17 января
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12 января
19:49
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27 декабря 2022
15:20
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19 декабря 2022
10:50
Скалони – третий тренер, выигравший ЧМ и Кубок Америки
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08:16
«Можем оставить для него место в сборной». Скалони – об участии Месси в ЧМ-2026
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18 декабря 2022
21:46
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5
17 декабря 2022
17:23
Месси может закончить карьеру после финала ЧМ-2022
3
14:20
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14 декабря 2022
05:58
Месси прокомментировал работу тренерского штаба сборной Аргентины на ЧМ-2022
1
01:54
Скалони: «Месси – лучший футболист в истории»
12 декабря 2022
18:13
Скалони ответил на претензии в том, что сборная Аргентины не умеет достойно побеждать
2
10 декабря 2022
12:21
Тренер сборной Аргентины Скалони охарактеризовал игру Месси в матче с Нидерландами
8
9 декабря 2022
00:57
«Вы пытаетесь помочь Нидерландам?». Скалони раскритиковал журналистов перед четвертьфиналом ЧМ-2022
2
1 декабря 2022
12:38
Тренер сборной Аргентины Скалони недоволен расписанием ЧМ-2022
27 ноября 2022
04:34
Фото
Тренеры сборной Аргентины плакали после голов Месси и Фернандеса в ворота Мексики
1
03:36
«Исход матча определил один человек». Скалони – о победе Аргентины над Мексикой
2
25 ноября 2022
17:31
Тренер Аргентины Скалони рассказал о готовности Месси к матчу с Мексикой
22 ноября 2022
18:18
Тренер сборной Аргентины Скалони высказался после поражения от Саудовской Аравии на ЧМ-2022
3
28 сентября 2022
08:08
Фото
Скалони продлил контракт со сборной Аргентины. При нем команда не проигрывает 35 матчей подряд
27 сентября 2022
10:52
Скалони: «При мне Месси будет всегда играть за сборную Аргентины»
1 июня 2022
00:17
Скалони: «Если «Ювентус» ищет вингера, то Ди Мария – один из лучших в мире»
31 мая 2022
11:20
Скалони: «Месси сейчас гораздо сильнее как игрок, чем раньше»
4
27 января 2022
08:39
Тренер сборной Аргентины Скалони: «Месси сказал, что коронавирус сильно на него повлиял»
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09:59
Скалони предложил Месси пропустить два матча сборной Аргентины после коронавируса
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02.07.2019 20:11
Бразилия – Аргентина онлайн трансляция матча. Кубок Америки полуфинал 3 июля
Бразилия – Аргентина трансляция матча 3 июля 2019 года. В ночь со вторника на среду, 3 июля, в 03:30 по киевскому времени состоится первый полуфинал Копа Америка.
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Месси НЕ думает о Кубке Америки 2019
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