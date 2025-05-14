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Лионель Скалони
Лионель Скалони
Аргентина
Аргентина
16 мая 1978 (48)
Тренер
Статистика
Новости
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
3 октября
2
Видео
Главный тренер сборной Аргентины заплакал после поражения в финале ЧМ-2026
20 июля
3
Де ла Фуэнте раскрыл, что сказал тренеру Аргентины после финала ЧМ-2026
20 июля
Скалони сделал заявление о своем будущем в сборной Аргентины
20 июля
2
Скалони высказался о будущем Месси в сборной Аргентины
20 июля
3
Скалони высказался после поражения Аргентины от Испании в финале ЧМ
20 июля
5
Тренер Аргентины Скалони прокомментировал волевую победу над Англией в полуфинале ЧМ-2026
16 июля
1
Скалони оценил сравнения матча с Англией с Фолклендской войной
15 июля
Тренер Аргентины – о нейтрализации Беллингема и Кейна: «У нас есть план»
15 июля
1
Видео
Тренер Аргентины Скалони из-за слез не смог дать интервью после 3:2 с Египтом
7 июля
2
Тренер Аргентины Скалони высказался о трудной победе над Кабо-Верде
4 июля
Скалони ответил на претензии, что сборной Аргентины помогают на ЧМ
3 июля
4
Тренер Аргентины ответил, выйдет ли Месси в основе против Иордании
27 июня
Тренер сборной Аргентины высказался об игре Месси
23 июня
Тренер сборной Аргентины сказал, кому помогают паузы на водопой на ЧМ-2026
22 июня
2
Тренер сборной Аргентины сделал заявление о состоянии травмированного Месси за 5 дней до старта ЧМ-2026
6 июня
5
Тренер Аргентины высказался о травме Месси перед ЧМ-2026
27 мая
1
«Реал» отказался от четырех тренеров
9 мая
3
В шорт-лист «Реала» на пост тренера попал еще один чемпион мира
17 апреля
Тренер сборной Аргентины оценил шансы Месси забить 1000 голов за карьеру
1 апреля
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
28 марта
7
Тренер сборной Аргентины Скалони удивил выбором команды мечты
2025.05.14 00:36
1
Тренер Аргентины Скалони ответил на провокационное заявление Рафиньи
2025.03.25 18:18
Финалиссиму между Испанией и Аргентиной могут отложить на год: известна причина
2024.09.10 15:11
1
Шесть тренеров номинированы на награду от France Football
2024.09.04 22:35
Скалони предложил УЕФА и КОНМЕБОЛ меняться сборными на Евро и Кубке Америки
2024.07.09 20:03
1
Месси рискует пропустить 1/4 финала Кубка Америки
2024.07.04 09:38
Месси дал совет «Барселоне» насчет нового тренера
2024.01.31 20:05
2
Скалони назвал тренера, которого считает ориентиром
2024.01.27 13:26
Скалони объяснил, почему Месси заслужил награду The Best
2024.01.27 00:47
3
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2
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Главные новости
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