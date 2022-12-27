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    Лионель Скалони

    Тренер
    Имя Лионель
    Фамилия Скалони
    Команда Аргентина
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 16 мая 1978
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аргентина 5 4 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.06.2022 Бразилия 0 : 0 Аргентина
    05.06.2022 Аргентина 5 : 0 Эстония
    16.11.2022 ОАЭ 0 : 5 Аргентина
    24.09.2022 Аргентина 3 : 0 Гондурас
    28.09.2022 Аргентина 3 : 0 Ямайка
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