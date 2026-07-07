Тренер Аргентины Скалони из-за слез не смог дать интервью после 3:2 с Египтом

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не сдержал эмоций после волевой победы над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Колумбией или Швейцарией.

Скалони пришел на флеш-интервью по окончании матча, но не смог его дать из-за слез.

«Простите, меня переполняют эмоции. Что за команда! Это все, мне нужно идти», – сказал тренер, не переставая плакать.

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