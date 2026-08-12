Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике предложил неожиданного кандидата для вручения «Золотого мяча».
«Фабиан Руис стал чемпионом мира и выиграл Лигу чемпионов во второй раз подряд. Конечно, это «Золотой мяч»!» – считает Энрике.
- В 2026 году церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 26 октября.
- Ее проведут в Лондоне в честь 70-летия награды и в знак уважения к первому обладателю Стэнли Мэтьюзу.
- Руис не входит в топ-5 главных претендентов на ЗМ по версии букмекеров и авторитетных изданий.
Источник: RMC Sport