Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике предложил неожиданного кандидата для вручения «Золотого мяча».

«Фабиан Руис стал чемпионом мира и выиграл Лигу чемпионов во второй раз подряд. Конечно, это «Золотой мяч»!» – считает Энрике.